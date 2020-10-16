Академік НАНУ Сергій Комісаренко висловив припущення, що лікування від COVID-19 терапією антитілами, яку проходив президент США Дональд Трамп, могло б врятувати понад п'ять тисяч хворих на коронавірус людей в Україні.

Про це Комісаренко сказав в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал.

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Академік звернувся до міністра з питанням, чому президента США Дональда Трампа лікували антитілами, а в Україні так не лікують хворих.

У нас понад 100 тисяч людей перехворіли. Ці люди, хоча б половина з них, мають антитіла в своїй плазмі, в сироватці крові,

– сказав академік НАНУ.

Науковець додав, що серед перехворілих на COVID-19 українців можна обрати 10 тисяч донорів. У відповідь глава МОЗ Максим Степанов заявив, що подібний процес в Україні "вже запущений".

"Кожна доза донорської крові – це приблизно 400 мілілітрів плазми, це три дози для лікування людей, які можуть мати ускладнення. Ми б врятували, якщо б не половину, то хоча б третину людей, яких ми втратили", – пояснив науковець.



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