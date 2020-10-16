Академик НАНУ Сергей Комисаренко высказал предположение, что лечение от COVID-19 терапией антителами, которую проходил президент США Дональд Трамп, могло бы спасти более пяти тысяч больных коронавирусом людей в Украине.

Об этом Комиссаренко сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Академик обратился к министру с вопросом, почему президента США Дональда Трампа лечили антителами, а в Украине так не лечат больных.

У нас более 100 тысяч человек переболели. Эти люди, хотя-бы половина из них, имеют антитела в своей плазме, в сыворотке крови,

– сказал академик НАНУ.

Ученый добавил, что среди переболевших COVID-19 украинцев можно выбрать 10 тысяч доноров. У нас глава Минздрава Максим Степанов заявил, что подобный процесс в Украине "уже запущен".

"Каждая доза донорской крови составляет около 400 миллилитров плазмы, это три дозы для лечения людей, которые могут иметь осложнения. Мы бы спасли, если бы не половину, то хотя бы треть людей, которых мы потеряли", – пояснил ученый.

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