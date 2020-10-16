34% украинцев, которые слышали информацию, что COVID-19 – это якобы биологическое оружие, разработанное в лабораториях в Китае или США, считают эту информацию правдивой.

Об этом говорится в результатах исследования социологической компании InMind, пишет "Интерфакс-Украина".

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Результаты опроса

Так, 81% респондентов с начала 2020 года встречали утверждение, что коронавирус – это биологическое оружие, разработанное в лабораториях в Китае и/или США.

69% считают, что коронавирус ничем не отличается от гриппа.

55% людей думают, что власть "кинула" население и специально скрывает правду, занижает данные о количестве случаев заболевания.

48% лиц убеждены, что коронавирус это состояние, которое происходит из-за введения технологии 5G интернета.

45% респондентов заявили, что вирус "раскрутили" СМИ, а на самом деле он не несет реальной угрозы.

38% опрошенных сказали, что коронавирус придумали, чтобы организовать "Всемирный электронный концлагерь".

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Что известно об ответах респондентов, которые слышали те или иные утверждения о биологическом оружии

34% опрошенных ответили, что считают правдой, что коронавирус – это биологическое оружие, разработанное в лабораториях в Китае и/или США.

34% считают правдой, что коронавирус ничем не отличается от гриппа.

37% считают правдой, что власть "кинула" население и специально скрывает правду, занижает данные о количестве случаев заболевания.

22% считают правдой, что коронавирус это состояние, которое происходит из-за введения технологии 5G интернета.

33% считают правдой, что вирус "раскрутили" СМИ, а на самом деле он не несет реальной угрозы.

24% считают правдой, что коронавирус придумали, чтобы организовать "Всемирный электронный концлагерь".

Что известно об исследованиях

Общенациональное исследование провела социологическая компания InMind по заказу международной организации Internews, что реализует "контекстно-медийную программу в Украине", при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Опрос проводился в июле-августе 2020 года. Исследование провели с 4 00 людьми: по 300 интервью в 12 областях: Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Херсонская области. Репрезентативная часть ссылки – 1 630 интервью.

Все интервью проводились в городах с населением более 50 тысяч человек. Погрешность выборки с вероятностью 0,95% не превышает 2,5%.