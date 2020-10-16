Сколько украинцев считают коронавирус биологическим оружием: опрос
34% украинцев, которые слышали информацию, что COVID-19 – это якобы биологическое оружие, разработанное в лабораториях в Китае или США, считают эту информацию правдивой.
Об этом говорится в результатах исследования социологической компании InMind, пишет "Интерфакс-Украина".
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Результаты опроса
- Так, 81% респондентов с начала 2020 года встречали утверждение, что коронавирус – это биологическое оружие, разработанное в лабораториях в Китае и/или США.
- 69% считают, что коронавирус ничем не отличается от гриппа.
- 55% людей думают, что власть "кинула" население и специально скрывает правду, занижает данные о количестве случаев заболевания.
- 48% лиц убеждены, что коронавирус это состояние, которое происходит из-за введения технологии 5G интернета.
- 45% респондентов заявили, что вирус "раскрутили" СМИ, а на самом деле он не несет реальной угрозы.
- 38% опрошенных сказали, что коронавирус придумали, чтобы организовать "Всемирный электронный концлагерь".
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Что известно об ответах респондентов, которые слышали те или иные утверждения о биологическом оружии
- 34% опрошенных ответили, что считают правдой, что коронавирус – это биологическое оружие, разработанное в лабораториях в Китае и/или США.
- 34% считают правдой, что коронавирус ничем не отличается от гриппа.
- 37% считают правдой, что власть "кинула" население и специально скрывает правду, занижает данные о количестве случаев заболевания.
- 22% считают правдой, что коронавирус это состояние, которое происходит из-за введения технологии 5G интернета.
- 33% считают правдой, что вирус "раскрутили" СМИ, а на самом деле он не несет реальной угрозы.
- 24% считают правдой, что коронавирус придумали, чтобы организовать "Всемирный электронный концлагерь".
Что известно об исследованиях
Общенациональное исследование провела социологическая компания InMind по заказу международной организации Internews, что реализует "контекстно-медийную программу в Украине", при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).
Опрос проводился в июле-августе 2020 года. Исследование провели с 4 00 людьми: по 300 интервью в 12 областях: Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Херсонская области. Репрезентативная часть ссылки – 1 630 интервью.
Все интервью проводились в городах с населением более 50 тысяч человек. Погрешность выборки с вероятностью 0,95% не превышает 2,5%.