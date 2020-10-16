С начала 2020 года в Украине зафиксировали 287 231 больных коронавирусом. Более 4 тысяч украинцев могут принять участие в испытании вакцины против COVID-19. 34% украинцев считают коронавирус биологическим оружием. ВОЗ признала неэффективными Ремдесивир и еще 3 препарата, которыми лечат инфекцию. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 16 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 16 октября

В Украине за сутки обнаружили 5 992 случая заражения коронавирусом. Больше всего новых больных зарегистрировали в Харьковской (544), Одесской (502) и Днепропетровской (423) областях, а также в Киеве (455). Меньше всего – в Кировоградской и Херсонской областях — 28 и 69 соответственно.

Днем ранее Новости о коронавирусе 15 октября: переполненные больницы в Украине, вспышка в странах Европы

За сутки госпитализировали 866 человек, всего в больницах 22 240 пациентов с коронавирусным заболеванием.

Всего в Украине обнаружили 287 231 случаев коронавируса. С начала пандемии умерло 5 408 человек. Количество выздоровевших пациентов составляет уже 121 919.

Статистика распространения коронавируса в областях Украины

Киев – 29 412 (+455);

Харьковская область – 27 457 (+544);

Львовская область – 24 171 (+365);

Одесская область – 18 013 (+502);

Черновицкая область – 17 203 (+199);

Тернопольская область – 16 916 (+216);

Ивано-Франковская область – 16 163 (+208);

Ровенская область – 15 398 (+212);

Киевская область – 12 207 (+229);

Закарпатская область – 11 461 (+156);

Волынская область – 10 515 (+195);

Днепропетровская область – 10 257 (+423);

Хмельницкая область – 10 098 (+414);

Житомирская область – 9286 (+156);

Сумская область – 8252 (+269);

Винницкая область – 8070 (+129);

Донецкая область – 6658 (+167);

Черкасская область – 6387 (+230);

Черниговская область – 6379 (+200);

Запорожская область – 6162 (+150);

Полтавская область – 5469 (+243);

Николаевская область – 5336 (+129);

Херсонская область – 2264 (+69);

Луганская область – 2264 (+104);

Кировоградская область – 1468 (28);

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 672 (+12);

Киев – 557 (+22);

Харьковская область – 434 (+4);

Черновицкая область – 400 (+4);

Ивано-Франковская область – 375 (+4);

Закарпатская область – 328 (+2);

Одесская область – 279 (+14);

Киевская область – 261 (+4);

Днепропетровская область – 221 (+6);

Волынская область – 218 (+5);

Тернопольская область – 215 (+4);

Ровенская область – 196 (+3);

Хмельницкая область – 175 (+1);

Житомирская область – 163 (+2);

Винницкая область – 140 (+2);

Сумская область – 114 (+10);

Николаевская область – 110;

Запорожская область – 95;

Полтавская область – 92 (+3);

Черниговская область – 87;

Черкасская область – 68;

Кировоградская область – 67;

Донецкая область – 66;

Херсонская область – 43 (+1);

Луганская область – 32 (+3).

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COVID-19 среди украинских медиков : со вчерашнего дня коронавирусную болезнь обнаружили у 238 медицинских работников. Известно, что с начала пандемии коронавирус диагностировали 18 845 медикам, по меньшей мере 132 из которых – умерли.

: со вчерашнего дня коронавирусную болезнь обнаружили у 238 медицинских работников. Известно, что с начала пандемии коронавирус диагностировали 18 845 медикам, по меньшей мере 132 из которых – умерли. Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки в ВСУ подтвердили еще 85 больных коронавирусом. Сейчас в Вооруженных силах от болезни лечатся 944 человека. Всего болезнь преодолели 1 326 военных. Однако, 11 инфицированных умерли. Всего на изоляции (в том числе и на самоизоляции) находятся 457 человек.

Полтава и Ивано-Франковск в красной зоне, но жестких ограничений не соблюдают

Кабмин 15 октября обновил карантинное зонирование Украины. В красную зону с самыми жесткими ограничениями попали аж 8 регионов. Но Полтава и Ивано-Франковск отказались от внедрения жесткого карантина.

В Полтаве, которая попала в красную зону, не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе. Местные власти заявили, что ужесточат ограничения, если эпидситуация ухудшится. В Ивано-Франковске решили не останавливать работу детсадов и транспорта. Кроме того, развлекательные центры могут работать в привычном режиме, а ограничений в работе бизнеса нет. Мэр Ивано-Франковска добавил, что работу школ пока ограничивают, но ждут предложений от педагогов.



Адаптивный карантин: новые ограничения / инфографика 24 канала

Более 4 тысяч украинцев испытают вакцину против коронавирус

Директор Государственного экспертного центра МЗ Украины Татьяна Думенко сообщила, что Минздрав получил предложение от европейского производителя вакцины против COVID-19 привлечь к 3 фазе исследований украинцев. Если разработчики предоставят материалы в достаточном объеме и подтвердят безопасность препарата, то 4,2 тысячи украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте. После приказа Министерства здравоохранения вся информация о клиническом исследовании станет доступной. Добровольцы смогут обратиться в реестр клинических исследований, где будет полная информация обо всех исследованиях.

В этом исследовании рассматриваются клинические центры с ответственными исследователями таких городов: несколько центров в Киеве, несколько центров в Виннице, Львове, Ивано-Франковске.

Для подтверждения COVID - 19 не обязательно иметь положительный ПЦР-тест, - Степанов

ПЦР-тестирование не способно давать стопроцентный результат. Поэтому украинцам для подтверждения инфицирования коронавирусом не обязательно иметь положительный результат теста. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что достаточно конкретных клинических признаков болезни для оказания соответствующей медицинской помощи. Такое решение было принято ввиду мировой статистики. Она показывает, что ПЦР-тесты не являются стопроцентно точными. В частности, около 30% результатов отрицательны при подтвержденном диагнозе COVID-19. По словам министра, это связано с особенностями тестирования и физиологическими особенностями человека.

Необходимости разворачивать госпитали пока нет, - Минздрав

Как сообщил Максим Степанов, Минздрав уже 2-3 недели рассматривает возможность развертывания госпиталей в случае ухудшения ситуации с госпитализацией больных коронавирусом. Впрочем, пока этого делать нет необходимости.

Сколько школ и садиков Киева закрыли на карантин

Восемь школ (три школы в Киеве, три – в Оболонском и по одной в Дарницком и Подольском районах) закрыты на карантин из-за выявления коронавируса у учителей. Сейчас на дистанционном обучении находится 598 классы в 182 школах Киева. Всего с начала учебного года COVID-19 обнаружили у 579 школьников и 449 учителей. Зато в детских садах, в которых зафиксировали коронавирус, временно закрыли 83 группы в 75 учреждениях. Полностью закрыты на карантин 3 садика в столице. Наполненность детей в детсадах сегодня составляет более 55%.

34% украинцев считают коронавирус биологическим оружием

34% украинцев, которые слышали информацию, что COVID-19 – это якобы биологическое оружие, которое разработали в лабораториях в Китае или США, считают эту информацию правдивой. Опрос проводился в июле-августе 2020 года. Исследование провели с 4000 людьми: по 300 интервью в 12 областях: Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Херсонская области. Репрезентативная часть ссылки - 1 630 интервью.

Свежий опрос Что думают украинцы о коронавирусе

Новости коронавирус в мире 16 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире обнаружили 38 980 890 случаев инфицирования коронавирусом. 26 925 272 больных уже преодолели заболевание.

Но, к сожалению, по всему миру в результате недуга умерли 1 099 236 человек.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США-7 980 934; Индия-7 370 468; Бразилия-5 169 386; Россия-1 361 317; Колумбия - 949 063.

ВОЗ признала неэффективными Ремдесивир и еще 3 препарата, которыми лечат коронавирус

Всемирная организация здравоохранения провела масштабное исследование препаратов, которые широко применяют для лечения коронавирусной болезни. Результаты свидетельствуют, что четыре препарата Ремдесивир, Гидроксихлорохин, Лопинавир (в комбинации с Ритонавиром) и интерферон -β1a "имели незначительное влияние" или полное отсутствие влияния на течение болезни у госпитализированных и не повышали шансы на жизнь.