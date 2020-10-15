За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5062 случая заражения. В мире зафиксировали 219 782 новых случая. В странах Европы в течение 13-14 октября сообщают о рекордном количестве новых случаев заражения. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 октября.

Новости о коронавирусе в Украине

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Статистика распространения COVID-19

Со вчерашнего дня COVID-19 подтвердили у 5062 человек, умерли еще 73 больных, зато 951 пациент выздоровел.

По состоянию на утро 15 октября в Центр поступило 4814 сообщений о подозрении на коронавирус. За минувшие сутки лаборатории провели 38 491 тестирование на наличие заболевания.

Коронавирус в областях Украины 15 октября

Винницкая область – 7941 (+96)

Волынская область – 10 320 (+180)

Днепропетровская область – 9834 (+220)

Донецкая область – 6491 (+244)

Житомирская область – 9130 (+269)

Закарпатская область – 11 305 (+136)

Запорожская область – 6012 (+112)

Ивано-Франковская область – 15 955 (+190)

Кировоградская область – 1440 (+44)

Киев – 28 957 (+445)

Киевская область – 11 978 (+227)

Львовская область – 23 806 (+332)

Луганская область – 2125 (+110)

Николаевская область – 5207 (+155)

Одесская область – 17511 (+162)

Полтавская область – 5226 (+133)

Ровенская область – 15 186 (+160)

Сумская область – 7983 (+271)

Тернопольская область – 16 700 (+222)

Харьковская область – 26 913 (+651)

Херсонская область – 2195 (+83)

Хмельницкая область – 9684 (+193)

Черновицкая область – 17 004 (+176)

Черкасская область – 6157 (+110)

Черниговская область – 6179 (+141).

Сколько пациентов умерло от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 660 (+11);

Киев – 535 (+17)

Харьковская область – 430 (+3)

Черновицкая область – 396 (+1)

Ивано-Франковская область – 371 (+4)

Закарпатская область – 326;

Одесская область – 265;

Киевская область – 257 (+5);

Волынская область – 213 (+2)

Тернопольская область – 211 (+2)

Днепропетровская область – 215;

Ровненская область – 193 (+1)

Хмельницкая область – 174 (+2)

Житомирская область – 161 (+4)

Винницкая область – 138 (+1)

Николаевская область – 110 (+1)

Сумская область – 104 (+3)

Запорожская область – 95 (+7);

Черниговская область – 87;

Полтавская область – 89 (+3)

Донецкая область – 66;

Кировоградская область – 66;

Черкасская область – 68 (+2)

Херсонская область – 42 (+2)

Луганская область – 29 (+1).

На Харьковщине больницы переполнены, а пациентов кладут в коридоре

На Харьковщине не хватает мест для госпитализации больных коронавирусом. В регионе очень сложная эпидемиологическая ситуация, больных с тяжелым течением коронавирусного заболевания, уже негде лечить.

По словам главы Харьковской ОГА, в течение последних дней общая заполняемость коек в Харьковской области составляет 72-75%, но это лишь потому, что в области имелись койко-места для детей и беременных.

В других лечебных учреждениях количество госпитализированных превышает допустимое, пациентов кладут в коридорах или уплотняют в палатах.

В общем при планировании количества коек для больных коронавирусом в Харьковской области выделили 1,7 тысячи коек, однако сегодня их количество уже увеличили до 2800.

COVID-19 в ВСУ

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 70 военных. По состоянию на 15 октября в рядах ВСУ на COVID-19 болеют 911 человек. Из общего количества больных в сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 9 военных, остальные 61 лечатся дома под наблюдением врачей.

Заболеваемость среди медиков

За минувшие сутки количество больных медицинских работников в Украине увеличилось на 199. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 18 607 медиков. Достоверно известно, что по меньшей мере 8 тысяч медиков выздоровели, а более 132 – умерли.

Александровская больница в Киеве почти полностью заполнена

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 445 жителей Киева. Всего, по состоянию на 15 октября в городе зарегистрировали 28 957 больных коронавирусом.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Александровской клинической больнице заполненность коек составляет почти 100%. По состоянию на утро в учреждении было свободно 7 коек и 1 в реанимации.

"Всего в больнице отведено 430 коек для лечения больных COVID-19. На сегодняшнее утро здесь находится 423 человека, которые лечатся от этой болезни. В том числе, в реанимационном отделении с 55 коек 54 заняты. Почти 100-процентная заполняемость на сегодняшнее утро", – рассказал министр.

Разрешенное количество людей на массовых мероприятиях / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 15 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 38 556 393 больных коронавирусом. Зато 26 707 818 пациентов уже выздоровели.

1 092 826 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 917 189;

Индия – 7 307 097;

Бразилия – 5 140 863;

Россия – 1 346 380;

Колумбия – 931 964.

В Европе фиксируют рекордный прирост больных

В странах Европы в течение 13 – 14 октября зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса. Из-за этого вводят дополнительные ограничения.

Так, в Германии за сутки 14 октября COVID-19 диагностировали у 6,6 тысячи человек. Это наибольший прирост заболевших с начала пандемии. В Чехии за сутки заболели 9500 человек.

За сутки 13 октября рекордный прирост больных зафиксировали в Италии – более 7 тысяч. В Австрии за сутки обнаружили около 1300 новых больных, что также является наибольшим от начала пандемии.

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