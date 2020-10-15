Новости о коронавирусе 15 октября: переполненные больницы в Украине, вспышка в странах Европы
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5062 случая заражения. В мире зафиксировали 219 782 новых случая. В странах Европы в течение 13-14 октября сообщают о рекордном количестве новых случаев заражения. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 15 октября.
Новости о коронавирусе в Украине
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Статистика распространения COVID-19
Со вчерашнего дня COVID-19 подтвердили у 5062 человек, умерли еще 73 больных, зато 951 пациент выздоровел.
По состоянию на утро 15 октября в Центр поступило 4814 сообщений о подозрении на коронавирус. За минувшие сутки лаборатории провели 38 491 тестирование на наличие заболевания.
Коронавирус в областях Украины 15 октября
- Винницкая область – 7941 (+96)
- Волынская область – 10 320 (+180)
- Днепропетровская область – 9834 (+220)
- Донецкая область – 6491 (+244)
- Житомирская область – 9130 (+269)
- Закарпатская область – 11 305 (+136)
- Запорожская область – 6012 (+112)
- Ивано-Франковская область – 15 955 (+190)
- Кировоградская область – 1440 (+44)
- Киев – 28 957 (+445)
- Киевская область – 11 978 (+227)
- Львовская область – 23 806 (+332)
- Луганская область – 2125 (+110)
- Николаевская область – 5207 (+155)
- Одесская область – 17511 (+162)
- Полтавская область – 5226 (+133)
- Ровенская область – 15 186 (+160)
- Сумская область – 7983 (+271)
- Тернопольская область – 16 700 (+222)
- Харьковская область – 26 913 (+651)
- Херсонская область – 2195 (+83)
- Хмельницкая область – 9684 (+193)
- Черновицкая область – 17 004 (+176)
- Черкасская область – 6157 (+110)
- Черниговская область – 6179 (+141).
Сколько пациентов умерло от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 660 (+11);
- Киев – 535 (+17)
- Харьковская область – 430 (+3)
- Черновицкая область – 396 (+1)
- Ивано-Франковская область – 371 (+4)
- Закарпатская область – 326;
- Одесская область – 265;
- Киевская область – 257 (+5);
- Волынская область – 213 (+2)
- Тернопольская область – 211 (+2)
- Днепропетровская область – 215;
- Ровненская область – 193 (+1)
- Хмельницкая область – 174 (+2)
- Житомирская область – 161 (+4)
- Винницкая область – 138 (+1)
- Николаевская область – 110 (+1)
- Сумская область – 104 (+3)
- Запорожская область – 95 (+7);
- Черниговская область – 87;
- Полтавская область – 89 (+3)
- Донецкая область – 66;
- Кировоградская область – 66;
- Черкасская область – 68 (+2)
- Херсонская область – 42 (+2)
- Луганская область – 29 (+1).
На Харьковщине больницы переполнены, а пациентов кладут в коридоре
На Харьковщине не хватает мест для госпитализации больных коронавирусом. В регионе очень сложная эпидемиологическая ситуация, больных с тяжелым течением коронавирусного заболевания, уже негде лечить.
По словам главы Харьковской ОГА, в течение последних дней общая заполняемость коек в Харьковской области составляет 72-75%, но это лишь потому, что в области имелись койко-места для детей и беременных.
В других лечебных учреждениях количество госпитализированных превышает допустимое, пациентов кладут в коридорах или уплотняют в палатах.
В общем при планировании количества коек для больных коронавирусом в Харьковской области выделили 1,7 тысячи коек, однако сегодня их количество уже увеличили до 2800.
COVID-19 в ВСУ
За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 70 военных. По состоянию на 15 октября в рядах ВСУ на COVID-19 болеют 911 человек. Из общего количества больных в сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 9 военных, остальные 61 лечатся дома под наблюдением врачей.
Заболеваемость среди медиков
За минувшие сутки количество больных медицинских работников в Украине увеличилось на 199. С начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 18 607 медиков. Достоверно известно, что по меньшей мере 8 тысяч медиков выздоровели, а более 132 – умерли.
Александровская больница в Киеве почти полностью заполнена
За минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 445 жителей Киева. Всего, по состоянию на 15 октября в городе зарегистрировали 28 957 больных коронавирусом.
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в Александровской клинической больнице заполненность коек составляет почти 100%. По состоянию на утро в учреждении было свободно 7 коек и 1 в реанимации.
"Всего в больнице отведено 430 коек для лечения больных COVID-19. На сегодняшнее утро здесь находится 423 человека, которые лечатся от этой болезни. В том числе, в реанимационном отделении с 55 коек 54 заняты. Почти 100-процентная заполняемость на сегодняшнее утро", – рассказал министр.
Разрешенное количество людей на массовых мероприятиях / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 15 октября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 38 556 393 больных коронавирусом. Зато 26 707 818 пациентов уже выздоровели.
1 092 826 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 7 917 189;
- Индия – 7 307 097;
- Бразилия – 5 140 863;
- Россия – 1 346 380;
- Колумбия – 931 964.
В Европе фиксируют рекордный прирост больных
В странах Европы в течение 13 – 14 октября зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса. Из-за этого вводят дополнительные ограничения.
Так, в Германии за сутки 14 октября COVID-19 диагностировали у 6,6 тысячи человек. Это наибольший прирост заболевших с начала пандемии. В Чехии за сутки заболели 9500 человек.
За сутки 13 октября рекордный прирост больных зафиксировали в Италии – более 7 тысяч. В Австрии за сутки обнаружили около 1300 новых больных, что также является наибольшим от начала пандемии.
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