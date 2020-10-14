Новости о коронавирусе 14 октября: ученые заявили о потере слуха, статистика
За минувшие сутки в Украине выявили 5590 случаев заражения. В мире суточный прирост больных составляет 195 699. Ученые исследуют вероятность потери слуха вследствие COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 14 октября
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Статистика распространения COVID-19
С начала пандемии в Украине зарегистрировали 276 177 больных коронавирусом, 5 229 из которых умерли. Зато выздоровели 118 699 пациентов. По состоянию на 14 октября от COVID-19 продолжают лечиться 152 242 человека.
Со вчерашнего дня COVID-19 подтвердили у 5 590 человек, умерли еще 107 больных, зато 2 137 пациентов выздоровели.
Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19
- Киев – 518 (+21)
- Харьковская область – 427 (+8)
- Черновицкая область – 395 (+2)
- Ивано-Франковская область – 367 (+3)
- Закарпатская область – 326 (+3)
- Одесская область – 265 (+5)
- Киевская область – 252 (+8)
- Волынская область – 211 (+4)
- Тернопольская область – 209 (+3)
- Днепропетровская область – 215 (+9)
- Ровненская область – 192 (+1)
- Хмельницкая область – 172
- Житомирская область – 157 (+4)
- Винницкая область – 137 (+4)
- Николаевская область – 109 (+2)
- Сумская область – 101 (+4)
- Запорожская область – 88
- Черниговская область – 87
- Полтавская область – 86 (+8)
- Донецкая область – 66
- Кировоградская область – 66
- Черкасская область – 66 (+2)
- Херсонская область – 40 (+2)
- Луганская область – 28 (+2)
Коронавирус среди медиков
За минувшие сутки количество увеличилось на 252. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 252 работников медицинской сферы. В целом, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 18 408 медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют 6,9%.
COVID-19 в ВСУ
За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 71 военного. По состоянию на 14 октября в рядах ВСУ COVID-19 болеют 914 человек.
Побороли коронавирусную болезнь уже 3 001 военный, впрочем, 11 больных COVID-19 военнослужащих умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.
Всего на изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 576 человек. У 65 военных период изоляции закончится в ближайшие трое суток.
Маска или респиратор / инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 14 октября
Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 38 172 883 больных коронавирусом. Зато 26 490 805 пациентов уже выздоровели.
К сожалению, 1 086 859 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 7 859 320;
- Индия – 7 239 389;
- Бразилия – 5 113 628;
- Россия – 1 332 824;
- Колумбия – 924 098.
Может ли коронавирус вызвать потерю слуха
Эксперты из Университетского колледжа Лондона получили данные о 45-летнем пациенте с астмой, который попал в реанимацию с подтвержденным диагнозом COVID-19 и во время лечения потерял слух.
Пациент получал лечение согласно действующим рекомендациям Великобритании, в частности Ремдисивиром и внутривенными стероидами.
"Через неделю после выписки из реанимации у него появился тинитус (звон в ушах), а затем – потеря слуха в левом ухе", – говорится в источнике.
Врачи убеждены, никакие назначенные лекарства не могли привести к ухудшению слуха. Сам больной проблем со слуховыми проходами или барабанными перепонками раньше не имел.
Ученые предположили, что SARS-CoV-2 "попадает в клетки внутреннего уха и вызывает их гибель, или заставляет организм выделять цитокины, которые могут быть токсичными для внутреннего уха". Нарушение слуха у пациентов с COVID-19 требует раннего выявления и срочного лечения.
Вторая компания приостановила производство препарата
В США из-за осторожности приостановили набор добровольцев для участия в экспериментальном лечении от COVID-19. Эксперимент проводили с помощью комбинации 2 препаратов – Ремдесивира и сыворотки с антителами от Eli Lilly.
Eli Lilly – это аналог лекарств Regeneron, которыми лечили президента США Дональда Трампа. В основе 2 препаратов – нейтрализующие антитела к COVID-19. Несмотря на это, Eli Lilly содержит только 1 тип антител, а лекарства от Regeneron – 2.
Американская компания Johnson&Johnson приостановила клинические испытания вакцины от COVID-19. Причиной стало резкое ухудшение состояния здоровья у одного из добровольцев.
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