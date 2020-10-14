За минувшие сутки в Украине выявили 5590 случаев заражения. В мире суточный прирост больных составляет 195 699. Ученые исследуют вероятность потери слуха вследствие COVID-19. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 14 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 14 октября

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Статистика распространения COVID-19

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 276 177 больных коронавирусом, 5 229 из которых умерли. Зато выздоровели 118 699 пациентов. По состоянию на 14 октября от COVID-19 продолжают лечиться 152 242 человека.

Со вчерашнего дня COVID-19 подтвердили у 5 590 человек, умерли еще 107 больных, зато 2 137 пациентов выздоровели.

Коронавирус в областях Украины 14 октября Винницкая область – 7 845 случаев;

Волынская область – 10 140 случаев;

Днепропетровская область – 9 614 случаев;

Донецкая область – 6 247 случаев;

Житомирская область – 8 861 случай;

Закарпатская область – 11 169 случаев;

Запорожская область – 5 900 случаев;

Ивано-Франковская область – 15 765 случаев;

Кировоградская область – 1 396 случаев;

г. Киев – 28 512 случаев;

Киевская область – 11 751 случай;

Львовская область – 23 474 случая;

Луганская область – 2 015 случаев;

Николаевская область – 5 052 случая;

Одесская область – 17 349 случаев;

Полтавская область – 5 093 случая;

Ровненская область – 15 026 случаев;

Сумская область – 7 712 случаев;

Тернопольская область – 16 478 случаев;

Харьковская область – 26 262 случая;

Херсонская область – 2 112 случаев;

Хмельницкая область – 9 491 случай;

Черновицкая область – 16 828 случаев;

Черкасская область – 6 047 случаев;

Черниговская область – 6 038 случаев.

Львовская область – 649 (+12)

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Киев – 518 (+21)

Харьковская область – 427 (+8)

Черновицкая область – 395 (+2)

Ивано-Франковская область – 367 (+3)

Закарпатская область – 326 (+3)

Одесская область – 265 (+5)

Киевская область – 252 (+8)

Волынская область – 211 (+4)

Тернопольская область – 209 (+3)

Днепропетровская область – 215 (+9)

Ровненская область – 192 (+1)

Хмельницкая область – 172

Житомирская область – 157 (+4)

Винницкая область – 137 (+4)

Николаевская область – 109 (+2)

Сумская область – 101 (+4)

Запорожская область – 88

Черниговская область – 87

Полтавская область – 86 (+8)

Донецкая область – 66

Кировоградская область – 66

Черкасская область – 66 (+2)

Херсонская область – 40 (+2)

Луганская область – 28 (+2)

Коронавирус среди медиков

За минувшие сутки количество увеличилось на 252. За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 252 работников медицинской сферы. В целом, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 18 408 медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют 6,9%.

COVID-19 в ВСУ

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 71 военного. По состоянию на 14 октября в рядах ВСУ COVID-19 болеют 914 человек.

Побороли коронавирусную болезнь уже 3 001 военный, впрочем, 11 больных COVID-19 военнослужащих умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний.

Всего на изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 576 человек. У 65 военных период изоляции закончится в ближайшие трое суток.



Маска или респиратор / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 14 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 38 172 883 больных коронавирусом. Зато 26 490 805 пациентов уже выздоровели.

К сожалению, 1 086 859 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 859 320; Индия – 7 239 389; Бразилия – 5 113 628; Россия – 1 332 824; Колумбия – 924 098.

Может ли коронавирус вызвать потерю слуха

Эксперты из Университетского колледжа Лондона получили данные о 45-летнем пациенте с астмой, который попал в реанимацию с подтвержденным диагнозом COVID-19 и во время лечения потерял слух.

Пациент получал лечение согласно действующим рекомендациям Великобритании, в частности Ремдисивиром и внутривенными стероидами.

"Через неделю после выписки из реанимации у него появился тинитус (звон в ушах), а затем – потеря слуха в левом ухе", – говорится в источнике.

Врачи убеждены, никакие назначенные лекарства не могли привести к ухудшению слуха. Сам больной проблем со слуховыми проходами или барабанными перепонками раньше не имел.

Ученые предположили, что SARS-CoV-2 "попадает в клетки внутреннего уха и вызывает их гибель, или заставляет организм выделять цитокины, которые могут быть токсичными для внутреннего уха". Нарушение слуха у пациентов с COVID-19 требует раннего выявления и срочного лечения.

Вторая компания приостановила производство препарата

В США из-за осторожности приостановили набор добровольцев для участия в экспериментальном лечении от COVID-19. Эксперимент проводили с помощью комбинации 2 препаратов – Ремдесивира и сыворотки с антителами от Eli Lilly.

Eli Lilly – это аналог лекарств Regeneron, которыми лечили президента США Дональда Трампа. В основе 2 препаратов – нейтрализующие антитела к COVID-19. Несмотря на это, Eli Lilly содержит только 1 тип антител, а лекарства от Regeneron – 2.

Американская компания Johnson&Johnson приостановила клинические испытания вакцины от COVID-19. Причиной стало резкое ухудшение состояния здоровья у одного из добровольцев.

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