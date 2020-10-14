Новини про коронавірус 14 жовтня: вчені заявили про втрату слуху, статистика
За минулу добу в Україні виявили 5590 випадків зараження. У світі добовий приріст хворих становить 195 699. Вчені досліджують ймовірність втрати слуху внаслідок COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 14 жовтня
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Статистика поширення COVID-19
Від початку пандемії в Україні зареєстрували 276 177 хворих на коронавірус, 5 229 з яких померли. Натомість одужали 118 699 пацієнтів. Станом на 14 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 152 242 людини.
Від учора COVID-19 підтвердили у 5 590 людей, померли ще 107 хворих, натомість 2 137 пацієнтів одужали.
Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19
- Київ – 518 (+21)
- Харківська область – 427 (+8)
- Чернівецька область – 395 (+2)
- Івано-Франківська область – 367 (+3)
- Закарпатська область – 326 (+3)
- Одеська область – 265 (+5)
- Київська область – 252 (+8)
- Волинська область – 211 (+4)
- Тернопільська область – 209 (+3)
- Дніпропетровська область – 215 (+9)
- Рівненська область – 192 (+1)
- Хмельницька область – 172
- Житомирська область – 157 (+4)
- Вінницька область – 137 (+4)
- Миколаївська область – 109 (+2)
- Сумська область – 101 (+4)
- Запорізька область – 88
- Чернігівська область – 87
- Полтавська область – 86 (+8)
- Донецька область – 66
- Кіровоградська область – 66
- Черкаська область – 66 (+2)
- Херсонська область – 40 (+2)
- Луганська область – 28 (+2)
Коронавірус серед медиків
За минулу добу кількість збільшилася на 252. За минулу добу коронавірус діагностували у 252 працівників медичної сфери. Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 18 408 медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять 6,9%.
COVID-19 у ЗСУ
За минулу добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 71 військового. Станом на 14 жовтня в лавах ЗСУ на COVID-19 хворіють 914 осіб.
Побороли коронавірусну хворобу вже 3 001 військовий, втім, 11 хворих на COVID-19 військовослужбовців померли від ускладнень чи супутніх захворювань.
Загалом на ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 576 осіб. У 65 військових період ізоляції закінчиться у найближчі три доби.
Маска чи респіратор / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 14 жовтня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 38 172 883 хворих на коронавірус. Натомість 26 490 805 пацієнтів уже одужали.
На жаль, 1 086 859 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 7 859 320;
- Індія – 7 239 389;
- Бразилія – 5 113 628;
- Росія – 1 332 824;
- Колумбія – 924 098.
Чи коронавірус може спричинити втрату слуху
Експерти з Університетського коледжу Лондона отримали дані про 45-річного пацієнта із астмою, який потрапив до реанімації із підтвердженим діагнозом COVID-19 та під час лікування втратив слух.
Пацієнт отримував лікування згідно з чинними рекомендаціями Великобританії, зокрема Ремдисивіром та внутрішньовенними стероїдами.
"Через тиждень після виписки з реанімації у нього з’явився тинітус (дзвін у вухах), а потім – втрата слуху в лівому вусі", – йдеться у джерелі.
Лікарі переконані, жодні призначені ліки не могли призвести до погіршення слуху. Сам хворий проблем зі слуховими проходами чи барабанними перетинками раніше не мав.
Вчені припустити, що SARS-CoV-2 "потрапляє до клітин внутрішнього вуха і спричиняє їхню загибель, або змушує організм виділяти цитокіни, що можуть бути токсичними для внутрішнього вуха". Порушення слуху у пацієнтів із COVID-19 потребує раннього виявлення та термінового лікування.
Друга компанія призупинила виробництво препарату
У США через обережність призупинили набір добровольців для участі в експериментальному лікуванні від COVID-19. Експеримент проводили за допомогою комбінації 2 препаратів – Ремдесивіру і сироватки з антитілами від Eli Lilly.
Eli Lilly – це аналог ліків Regeneron, якими лікували президента США Дональда Трампа. В основі 2 препаратів – нейтралізуючі антитіла до COVID-19. Попри це, Eli Lilly містить тільки 1 тип антитіл, а ліки від Regeneron – 2.
Американська компанія Johnson&Johnson призупинила клінічні випробування вакцини від COVID-19. Причиною стало різке погіршення стану здоров'я в одного з добровольців.
Дозволена кількість людей на масових заходах / Інфографіка 24 каналу