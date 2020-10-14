За минулу добу в Україні виявили 5590 випадків зараження. У світі добовий приріст хворих становить 195 699. Вчені досліджують ймовірність втрати слуху внаслідок COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 14 жовтня

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Статистика поширення COVID-19

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 276 177 хворих на коронавірус, 5 229 з яких померли. Натомість одужали 118 699 пацієнтів. Станом на 14 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 152 242 людини.

Від учора COVID-19 підтвердили у 5 590 людей, померли ще 107 хворих, натомість 2 137 пацієнтів одужали.

Коронавірус в областях України 14 жовтня Вінницька область – 7 845 випадків;

Волинська область – 10 140 випадків;

Дніпропетровська область – 9 614 випадків;

Донецька область – 6 247 випадків;

Житомирська область – 8 861 випадок;

Закарпатська область – 11 169 випадків;

Запорізька область – 5 900 випадків;

Івано-Франківська область – 15 765 випадків;

Кіровоградська область – 1 396 випадків;

м. Київ – 28 512 випадків;

Київська область – 11 751 випадок;

Львівська область – 23 474 випадки;

Луганська область – 2 015 випадків;

Миколаївська область – 5 052 випадки;

Одеська область – 17 349 випадків;

Полтавська область – 5 093 випадки;

Рівненська область – 15 026 випадків;

Сумська область – 7 712 випадків;

Тернопільська область – 16 478 випадків;

Харківська область – 26 262 випадки;

Херсонська область – 2 112 випадків;

Хмельницька область – 9 491 випадок;

Чернівецька область – 16 828 випадків;

Черкаська область – 6 047 випадків;

Чернігівська область – 6 038 випадків.

Львівська область – 649 (+12)

Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Київ – 518 (+21)

Харківська область – 427 (+8)

Чернівецька область – 395 (+2)

Івано-Франківська область – 367 (+3)

Закарпатська область – 326 (+3)

Одеська область – 265 (+5)

Київська область – 252 (+8)

Волинська область – 211 (+4)

Тернопільська область – 209 (+3)

Дніпропетровська область – 215 (+9)

Рівненська область – 192 (+1)

Хмельницька область – 172

Житомирська область – 157 (+4)

Вінницька область – 137 (+4)

Миколаївська область – 109 (+2)

Сумська область – 101 (+4)

Запорізька область – 88

Чернігівська область – 87

Полтавська область – 86 (+8)

Донецька область – 66

Кіровоградська область – 66

Черкаська область – 66 (+2)

Херсонська область – 40 (+2)

Луганська область – 28 (+2)

Коронавірус серед медиків

За минулу добу кількість збільшилася на 252. За минулу добу коронавірус діагностували у 252 працівників медичної сфери. Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 18 408​ медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять 6,9%.

COVID-19 у ЗСУ

За минулу добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 71 військового. Станом на 14 жовтня в лавах ЗСУ на COVID-19 хворіють 914 осіб.

Побороли коронавірусну хворобу вже 3 001 військовий, втім, 11 хворих на COVID-19 військовослужбовців померли від ускладнень чи супутніх захворювань.

Загалом на ізоляції (зокрема, самоізоляції) перебувають 576 осіб. У 65 військових період ізоляції закінчиться у найближчі три доби.



Маска чи респіратор / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 14 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 38 172 883 хворих на коронавірус. Натомість 26 490 805 пацієнтів уже одужали.

На жаль, 1 086 859 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 859 320; Індія – 7 239 389; Бразилія – 5 113 628; Росія – 1 332 824; Колумбія – 924 098.

Чи коронавірус може спричинити втрату слуху

Експерти з Університетського коледжу Лондона отримали дані про 45-річного пацієнта із астмою, який потрапив до реанімації із підтвердженим діагнозом COVID-19 та під час лікування втратив слух.

Пацієнт отримував лікування згідно з чинними рекомендаціями Великобританії, зокрема Ремдисивіром та внутрішньовенними стероїдами.

"Через тиждень після виписки з реанімації у нього з’явився тинітус (дзвін у вухах), а потім – втрата слуху в лівому вусі", – йдеться у джерелі.

Лікарі переконані, жодні призначені ліки не могли призвести до погіршення слуху. Сам хворий проблем зі слуховими проходами чи барабанними перетинками раніше не мав.

Вчені припустити, що SARS-CoV-2 "потрапляє до клітин внутрішнього вуха і спричиняє їхню загибель, або змушує організм виділяти цитокіни, що можуть бути токсичними для внутрішнього вуха". Порушення слуху у пацієнтів із COVID-19 потребує раннього виявлення та термінового лікування.

Друга компанія призупинила виробництво препарату

У США через обережність призупинили набір добровольців для участі в експериментальному лікуванні від COVID-19. Експеримент проводили за допомогою комбінації 2 препаратів – Ремдесивіру і сироватки з антитілами від Eli Lilly.

Eli Lilly – це аналог ліків Regeneron, якими лікували президента США Дональда Трампа. В основі 2 препаратів – нейтралізуючі антитіла до COVID-19. Попри це, Eli Lilly містить тільки 1 тип антитіл, а ліки від Regeneron – 2.

Американська компанія Johnson&Johnson призупинила клінічні випробування вакцини від COVID-19. Причиною стало різке погіршення стану здоров'я в одного з добровольців.



Дозволена кількість людей на масових заходах / Інфографіка 24 каналу