Від початку 2020 року в Україні виявили 270 587 хворих на коронавірус. Скандальний Тодуров заявив, що в Україні вже використовують російську вакцину проти COVID-19. Ремдесивір вже за тиждень буде в Україні. Через невідому хворобу одна з компаній призупинила випробування вакцини проти коронавірусу. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 13 жовтня

За минулу добу в Україні виявили 5 133 хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків інфікування зафіксували на Харківщині – 439, повідомляє 24 канал.

Днем раніше Новини про коронавірус 12 жовтня: в Україні оновили зони карантину, вакцина проти COVID-19

За цей самий період зареєстрували 107 смертей внаслідок хвороби. Натомість 2 152 пацієнтів виписали.

Загалом з початку пандемії коронавірусу в Україні зареєстрували 270 587 нфікованих, 151 162 з яких досі хворіють. 116 562 людини вже подолали захворювання, але 5 122 хворих, на жаль, померли.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Київ – 28 090 (+397)

Харківська область – 25 625 (+439)

Львівська область – 23 129 (+341)

Одеська область – 17 047 (+277)

Чернівецька область – 16 646 (+161)

Тернопільська область – 16 250 (+258)

Івано-Франківська область – 15 580 (+201)

Рівненська область – 14 868 (+172)

Київська область – 11 525 (+216)

Закарпатська область – 11 042 (+107)

Волинська область – 9955 (+164)

Дніпропетровська область – 9272 (+305)

Хмельницька область – 9230 (+219)

Житомирська область – 8661 (+197)

Вінницька область – 7726 (+89)

Сумська область – 7485 (+205)

Донецька область – 5961 (+262)

Черкаська область – 5849 (+181)

Чернігівська область – 5812 (+191)

Запорізька область – 5762 (+173)

Полтавська область – 4906 (+285)

Миколаївська область – 4867 (+159)

Херсонська область – 2024 (+39)

Луганська область – 1917 (+65)

Кіровоградська область – 1355 (+30)

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 637 (+8)

Київ – 497 (+10)

Харківська область – 419 (+5)

Чернівецька область – 393 (+4)

Івано-Франківська область – 364 (+4)

Закарпатська область – 323 (+3)

Одеська область – 260 (+10)

Київська область – 244 (+7)

Волинська область – 207 (+6)

Тернопільська область – 206 (+3)

Дніпропетровська область – 206 (+10)

Рівненська область – 191 (+5)

Хмельницька область – 172 (+8)

Житомирська область – 153 (+4)

Вінницька область – 133 (+1)

Миколаївська область – 107 (+2)

Сумська область – 97 (+6)

Запорізька область – 88

Чернігівська область – 87

Полтавська область – 78 (+6)

Донецька область – 66

Кіровоградська область – 66

Черкаська область – 64 (+1)

Херсонська область – 38 (+1)

Луганська область – 26 (+3)

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COVID-19 серед українських медиків : від учора коронавірусну хворобу виявили у 234 медичних працівників. Відомо, що від початку пандемії коронавірус діагностували 18 156 медикам, щонайменше 132 з яких – померли.

від учора коронавірусну хворобу виявили у 234 медичних працівників. Відомо, що від початку пандемії коронавірус діагностували 18 156 медикам, щонайменше 132 з яких – померли. Коронавірус у Збройних силах України : за минулу добу у ЗСУ підтвердили ще 95 хворих на коронавірус. Нині у Збройних силах від хвороби лікуються 939 людей. Всього хворобу подолали 2 905 військових. Однак, 11 інфікованих померли. Загалом на ізоляції (у тому числі й на самоізоляції) перебувають 428 людей.

Скандальний Тодуров заявив, що в Україні вже використовують російську вакцину: реакція МОЗ

Кардіохірург Борис Тодуров заявив, що в Україну масово завозять російську вакцину від коронавірусу. Тодуров не повідомив, звідки він володіє цією інформацією. Він додав, що українські сім'ї нібито вже отримують щеплення. Міністерство охорони здоров'я заперечує цю інформацію.

Препарат від COVID-19 надійде до України за тиждень, – Степанов про Ремдесивір

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, вже за тиждень в Україну надійде препарат Ремдесивір для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Також міністр додав, що в Україні з'являться ще імуноглобуліни, які необхідні пацієнтам з тяжким перебігом хвороби. За його словами, у МОЗ наразі розраховують необхідну суму коштів.

Ремдесивір вважають одним з найперспективніших засобів для лікування коронавірусу. Він демонструє успіхи під час клінічних випробувань. На початку жовтня з'явилася інформація про те, що дехто з пацієнтів з COVID-19, які приймали препарат Ремдесивір, згодом мали серйозні побічні ефекти – порушення в роботі нирок. Експерти EMA перевіряють, чи є це побічним ефектом.

Скільки шкіл та садочків Києва закрили на карантин

Станом на 13 жовтня на карантин закрили вже п'ять шкіл (три школи у Печерському та по одній у Оболонському і Подільському районах). Окрім цього, збільшилася кількість класів, які відправили на самоізоляцію через випадки COVID-19 в учнів. Наразі у столиці на дистанційному навчанні перебувають 520 класів у 174 школах. Усього COVID-19 виявили у 591 школярів та 403 вчителів Києва.

Натомість у дитячих садочках, де виявили коронавірус, тимчасово закрили 74 групи у 66 дитсадках. Повністю закриті на карантин 2 садочки. Наповненість дітей у таких установах сьогодні становить понад 55%.

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Новини про коронавірус у світі 13 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 37 849 966 хворих на коронавірус. Натомість 26 309 689 пацієнтів уже одужали.

На жаль, 1081 562 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 804 660; Індія – 7 175 880; Бразилія – 5 103 408; Росія – 1 318 783; Колумбія – 919 084.

В Китаї у 9-мільйонному мегаполісі всіх перевірять на COVID-19

В китайському місті Ціндао вирішили перевірити всіх жителів на коронавірус COVID-19. Загалом проведуть приблизно 9 мільйонів тестів за 5 днів. Таке рішення адміністрація мегаполіса ухвалила після того, як інфекційна служба зафіксувала 12 випадків зараження коронавірусом. Для масового тестування у місті розгорнули велику мережу пунктів здачі біоматеріалу. Вони працюють з 7:00 до 23:00. Здача аналізів безкоштовна. Результати надають за кілька годин.

У Нідерландах померла перша в світі людина від повторного зараження COVID-19

У Нідерландах померла жінка після повторного інфікування коронавірусом. Хворій було 89 років і їй раніше діагностували лімфому. Це перший у світі летальний випадок після повторного перенесення коронавірусу. Медики наголошують, у пацієнтки була рідкісна хвороба – макроглобулінемія Вальденстрема.

Через невідому хворобу одна з компаній призупинила випробування вакцини проти COVID-19

Американська компанія Johnson&Johnson призупинила клінічні випробування вакцини від COVID-19. Причиною стало різке погіршення стану здоров'я в одного з добровольців. Розголошувати деталі не можуть з огляду на лікарську етику. Водночас в компанії наголосили, що стан здоров'я учасника експерименту оцінюється незалежною моніторинговою комісією та лікарями. Перш ніж ділитися конкретною інформацію, що ж таки сталося з добровольцем, дослідники хочуть зібрати всі дані про хворобу. Дату відновлення випробувань поки не назвали.

Дослідження коронавірусу

Як довго COVID-19 живе на шкірі людини

Дослідники в Японії виявили, що коронавірус може вижити на шкірі людини до дев'яти годин. Це підтверджує інформацію про те, що регулярне миття рук може стримувати поширення вірусу.

Наскільки ефективні тканинні маски

Глобальний брак масок і респіраторів призвів до того, що Всесвітня організація охорони здоров'я та інші агентства рекомендують користуватися багаторазовими тканинними масками. Вчені з Австралії виявили, що тканинні маски можуть бути практично такими ж ефективними, як стандартні. Для цього їх потрібно регулярно прати при температурі не нижче 60 градусів.