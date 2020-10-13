Дослідники в Японії виявили, що коронавірус може вижити на шкірі людини до дев'яти годин, Це підтверджує інформацію про те, що регулярне миття рук може стримувати поширення вірусу,

Про це йдеться у дослідженні, яке опублікував журнал "Клінічні інфекційні хвороби".

Читайте також З'ясували, як довго коронавірус може жити в прісних водоймах

Вчені з Медичного університету Кіото порівняли час виживання коронавірусу та вірусу грипу А (грипу).

Дослідники, щоб не нести загрози здоров'ю волонтерів, нанесли зразки коронавірусу та вірусу грипу на шкіру мертвої людини. Зразки шкіри були зібрані не пізніше ніж через добу після смерті, йдеться в дослідженні.

Вчені виявили, що коронавірус вижив на цій шкірі 9,04 години, а грип А – 1,82 години.

9-годинне виживання COVID-19 на шкірі людини може збільшити ризик передачі контакту у порівнянні з грипом А, тим самим прискорюючи пандемію. Правильна гігієна рук важлива для запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції,

– наголошують вчені.

Крім того, науковці змішали зразки зі слизом, щоб імітувати чхання або кашель. Коронавірус у таких умовах тримався 11,09 години, а грип А – 1,69 години, йдеться у дослідженні. Слиз отримували від трьох людей з гострими інфекціями верхніх дихальних шляхів.

Вірус COVID-19 та вірус грипу А були "повністю інактивовані" протягом 15 секунд після застосування етанолу, додали вчені.

Відомо, що коронавірус ще довше виживає на неживих поверхнях.