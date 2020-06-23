Усіх хвилює, чи може коронавірус виживати у прісних водоймах та чи можна ним заразитися під час купання в озері або річці. Вчені виявили, що збудник COVID-19 може зберігати свою життєздатність в каналізаційних стоках, а також в забруднених річках і озерах впродовж декількох тижнів.

Вчені з Польщі та Великобританії дослідили, що потрапляння стічних вод у природні прісні водойми може відігравати роль у другій хвилі COVID-19. Зазначимо, що дослідження поки що опубліковане лише на порталі препринтів medRxiv.

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Потрапляння стічних вод у прісні водойми – небезпечне явище для довкілля та здоров'я людини, оскільки забруднення прісноводних систем патогенними мікроорганізмами може мати серйозні наслідки.

Шляхів забруднення води, яку населення п'є, використовує для приготування їжі або для цілей особистої гігієни є вдосталь: розлив і витік з каналізаційних труб, вихід з ладу систем очищення стічних вод; відсутність інфраструктури в бідних регіонах світу і так далі тощо.

Відомо, що коронавіруси можуть виживати у воді (до того ж холодна вода для них комфортніша, ніж гаряча), а вірусні частки в каналізації корелюють з поширеністю інфекції серед населення.

Вірусні патогени, які можуть передаватися через воду і несуть ризик для здоров'я, згідно з визначенням ВООЗ, включають аденовірус, астровіруси, гепатити A й Е, ротавірус, норовірус і інші ентеровіруси. Вже встановлено виживання великого сімейства коронавірусів в системах водопостачання, були виявлені вірусні навантаження в неочищених стічних водах і їх відношення до показників інфікування населення,

– йдеться в дослідженні.

Відтак, вчені вважають, що це свідчить й про те, що SARS-CoV-2 може виживати у воді. Особливо, якщо врахувати той факт, що інфекційні частинки коронавірусу виявляли у фекаліях.

COVI-19 може залишатись життєздатним до 25 днів

Під час дослідження in vitro вчені виявили, що SARS-CoV-2 може залишатися життєздатним впродовж 25 днів. Натомість відносний ризик зараження інфекцією через прісну воду залежить від ступеня користування води в побуті, погоди, місцевості й топографії району.



Не пийте воду з крана без кип'ятіння / Фото: Pixabay

Автори визначили верхню і нижню межі концентрації SARS-CoV-2 в перші 24 години після розливу стічних вод. Вони помітили, що в країнах з підвищеним ризиком, коли вода була холоднішою, а рівень захворюваності високим, то й показники життєздатності вірусу були вищими. Під час розрахунків вчені орієнтувались на припущення, що для зараження необхідно 100 вірусних частинок на 100 мілілітрів води.

Відтак, якщо людина з країни підвищеного ризику вип'є 100 мілілітрів забрудненої води впродовж 24 годин, то отримає близько 470 вірусних частинок і, швидше за все, заразиться. Це рівносильно одному або двох ковтків води.

Воду з крана перед вживанням варто прокип'ятити. Якщо вірус у ній присутній, то це призведе до його деактивації.



Вчені також стверджують, що свіжі продукти можуть забруднитися під час миття, наслідок чого теж можуть залишатися заразними до 25 днів.

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Чи можна заразитися коронавірусом в річці чи озері

Плаваючи в річці або в озері впродовж 45 хвилин, можна проковтнути втричі більше води – приблизно 280 мілілітрів.

Природні водойми можуть служити резервуарами й шляхами поширення для SARS-CoV-2. У багатьох країнах вони становлять реальну загрозу для здоров'я, тому якщо нещодавно відбувалися витоки з каналізації, то контакти людей і тварин з річковими й озерними водами потрібно мінімізувати,

– пишуть вчені.

Науковці рекомендують переглянути регіональні або загальнонаціональні підходи до обробки питної води, аби знизити ризик поширення коронавірусу через водні системи.