Исследователи в Японии обнаружили, что коронавирус может выжить на коже человека до девяти часов. Это подтверждает информацию о том, что регулярное мытье рук может сдерживать распространение вируса,

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовал журнал "Клинические инфекционные болезни".

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Ученые из Медицинского университета Киото сравнили время выживания коронавируса и вируса гриппа А (гриппа).

Исследователи, чтобы не нести угрозы здоровью волонтеров, нанесли образцы коронавируса и вируса гриппа на кожу мертвого человека. Образцы кожи были собраны не позднее чем через сутки после смерти, говорится в исследовании.

Ученые обнаружили, что коронавирус выжил на этой коже 9,04 часа, а грипп А – 1,82 часа.

9-часовое выживания COVID-19 на коже человека может увеличить риск передачи контакта по сравнению с гриппом А, тем самым ускоряя пандемию. Правильная гигиена рук важна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции,

– отмечают ученые.

Кроме того, ученые смешали образцы со слизью, чтобы имитировать чихание или кашель. Коронавирус в таких условиях держался 11,09 часа, а грипп А – 1,69 часа, говорится в исследовании. Слизь получали от трех человек с острыми инфекциями верхних дыхательных путей.

Вирус COVID-19 и вирус гриппа А были "полностью инактивированны" в течение 15 секунд после применения этанола, добавили ученые.

Известно, что коронавирус еще дольше выживает на неживых поверхностях.