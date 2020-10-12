Від початку пандемії коронавірус виявили у 265 454 українців. В Україні запрацювали оновлені карантинні зони. МОЗ відстежуватиме окремо повторні випадки інфікування COVID-19. Препарат проти коронавірусу на фінальному етапі розробки: він захищатиме від інфекції ще рік. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 12 жовтня

Від учора на коронавірусну інфекцію захворіли 4 420 людей. Від ускладнень померли 43 хворих, натомість видужали 903 пацієнти. Госпіталізації потребували 521 людина, повідомляє 24 канал.

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Загалом за добу здійснили 21 906 тестувань, у тому числі 19 867 досліджень методом ПЛР, а також 2 039 – методом ІФА.

Від початку епідемії COVID-19 офіційно діагноз підтвердили 265 454 мешканцям України. Відомо, що 114 410 з них вже побороли недугу, втім, 5 015 хворих померли внаслідок ускладнень спричинених коронавірусною недугою. Станом на 12 жовтня в Україні залишається 146 029 активних хворих.

Статистика поширення коронавірусу в областях

Київ – 27 693 (+169);

Харківська область – 25 186 (+741);

Львівська область – 22 788 (+200);

Одеська область – 16 770 (+165);

Чернівецька область – 16 488 (+169);

Тернопільська область – 15 992 (+194);

Івано-Франківська область – 15 379 (+182);

Рівненська область – 14 696 (+203);

Закарпатська область – 10 935 (+85);

Київська область – 11 309 (+213);

Волинська область – 9 791 (+146);

Дніпропетровська область – 8 967 (+186);

Хмельницька область – 9 011 (+219);

Житомирська область – 8 464 (+138) ;

Вінницька область – 7 637 (+68);

Сумська область – 7 280 (+418);

Чернігівська область – 5 621 (+103);

Запорізька область – 5 589 (+128);

Черкаська область – 5 668 (+70);

Скільки українців померли від коронавірусу

Львівська область – 629 (+5);

Київ – 487 (+6);

Харківська область – 414;

Чернівецька область – 389;

Івано-Франківська область – 360 (+1);

Закарпатська область – 320;

Одеська область – 250;

Київська область – 237 (+4);

Тернопільська область – 203;

Волинська область – 201 (+5);

Дніпропетровська область – 196 (+5);

Рівненська область – 186 (+2);

Хмельницька область – 164 (+2);

Житомирська область – 149 (+5);

Вінницька область – 132 (+2);

Миколаївська область – 105 (+1);

Сумська область – 91;

Чернігівська область – 87;

Запорізька область – 88 (+3);

Полтавська область – 72;

Донецька область – 66;

Кіровоградська область – 66;

Черкаська область – 63;

Херсонська область – 37 (+1);

Луганська область – 23 (+1).

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COVID-19 серед українських медиків : від учора коронавірусну хворобу виявили у 166 медичних працівників. Відомо, що від початку пандемії інфекцію підхопили 17 922 медичних працівники.

від учора коронавірусну хворобу виявили у 166 медичних працівників. Відомо, що від початку пандемії інфекцію підхопили 17 922 медичних працівники. Коронавірус у Збройних силах України : за минулу добу у ЗСУ підтвердили ще 28 випадків коронавірусу. Нині у Збройних силах від хвороби лікуються 919 людей. Всього хворобу подолали 2 830 військових. Однак, 11 інфікованих померли. Загалом на ізоляції (у тому числі й на самоізоляції) перебувають 479 людей.

В Україні запрацювали оновлені карантинні зони: які регіони тепер у червоному списку

Ще 9 жовтня Кабмін обновив карантинні зони, які набули чинності з початку доби сьогодні, а саме 12 жовтня.

До червоної зони потрапили лише два міста:

місто Суми Сумської області;

Сумської області; місто Канів Черкаської області.

Дізнатись, у якій зоні перебуває ваше місто, ви можете за посиланням.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

Такої біди ще не бачив: лікар з Харкова розповів про "забиту реанімацію" та черги швидких

Анестезіолог і консультант Харківської обласної інфекційної лікарні Володимир Корсунов розповів про критичну ситуацію у Харкові. У суботу під установою утворилася ціла черга з машин швидких. У лікарні вже відкрили третій поверх дитячої інфекційної для того, щоб забезпечити хворих киснем. Поза реанімацією ставлять вже п'ятнадцятий апарат ШВЛ.

Інфекціоніст вважає, що ситуація катастрофічна, адже кисневі системи перевантажені, бочки і магістралі покриті льодом, хоча на вулиці ще тепло та побоюється, перші морози можуть призвести до замерзання магістралей та припинення подачі кисню.

Ситуація з COVID-19 у школах

В Україні на COVID-19 щонайменше хворіють майже 2 тисячі учнів та близько 3 тисяч педагогів та інших працівників школи. Також на самоізоляції перебувають понад 85 тисяч учнів та 7 тисяч працівників закладів. Статистику у розрізі областей ви можете прочитати тут.

Чи повинні платити пацієнти за томографію та рентген у випадку COVID-19

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що комп'ютерна томографія та рентген є безкоштовними послугами для пацієнтів з коронавірусною хворобою чи при підозрі на неї. Адже вони входять до пакета послуг для пацієнтів з COVID-19. Якщо за цю послугу вимагають гроші, слід залишити скаргу, зателефонувавши у контакт-центр Національної служби здоров'я України за номером 1677, або залишити офіційну скаргу на сайті НСЗУ в розділі "Громадянам". Міністр закликав українців повідомляти про випадки, коли з пацієнтів вимагають кошти за вже оплачені державою послуги. Це потрібно для того, щоб МОЗ могло оперативно реагувати та ліквідувати подібні ситуації.

Увага: послуги для хворих на COVID-19 мають бути безкоштовними у тих медзакладах, які підписали відповідний договір з Національною службою здоров'я.

В Україні фіксують повторні зараження COVID-19: у МОЗ планують це відстежувати окремо

У МОЗ розповіли, що планують відстежувати повторні захворювання коронавірусною інфекцією в Україні. На сьогодні вже з'являється інформація про повторні випадки зараження від обласних лабораторних центрів. За його словами, на сьогодні фіксують випадки повторного захворювання раніше ніж через три місяці. Раніше у країні не робили статистику повторних інфікувань коронавірусом.

Новини про коронавірус у світі 12 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 37 577 525 хворих на коронавірус. Натомість 26 106 442 пацієнти уже видужали.

На жаль, 1 077 543 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 763 473; Індія – 7 120 538; Бразилія – 5 094 979; Росія – 1 305 093; Колумбія – 911 317.

Коронавірус знайшли в очах 64-річної пацієнтки через два місяці після одужання

Всередині клітин очей перехворілої на коронавірус жінки виявили частинки патогену. На думку лікарів, очі можуть бути органом-мішенню для SARS-Cov-2, як і легені. Відзначимо, що це не перший подібний випадок. У квітні італійські лікарі виявили новий коронавірус SARS-CoV-2 в виділеннях очей 65-річної жінки, яка повернулася з Уханя.

Вакцини та препарати проти COVID-19

Вчені розпочали розробку інгаляційних вакцин проти COVID-19

Дослідники з Великобританії, США та Гонконгу розпочали розробку інгаляційних вакцин від коронавірусної інфекції. Дію інгаляційної вакцини вже перевірили на мишах, що спричинило потужну імунну реакцію гризунів, особливо в носі та дихальних шляхах. Вакцину постачатимуть в аерозолі. Інфекціоніст Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Майкл Даймонд заявив, що перше покоління вакцин, ймовірно, захистить багато людей. Зазначається, що інгаляційна вакцина може бути значно ефективнішою за ін’єкційну.

Препарат проти коронавірусу на фінальному етапі розробки: він захищатиме від інфекції ще рік

Фармацевтичний гігант AstraZeneca завершує розробку ліків проти коронавірусу на основі антитіл. Очікують, що препарат окрім лікування матиме профілактичну дію та забезпечуватиме пацієнту рік захисту від інфікування. Протягом кількох наступних тижнів у випробуваннях візьмуть участь близько 6 тисяч добровольців. Подібні препарати на основі антитіл розробляють також компанії Regeneron Pharmaceuticals Inc. та Eli Lilly & Co.