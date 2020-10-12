Всередині клітин очей перехворілої на коронавірус жінки виявили частинки патогену. На думку лікарів, очі можуть бути органом-мішенню для SARS-Cov-2, як і легені.

За даними тематичного дослідження, опублікованого в журналі JAMA Ophthalmology, у 64-річної китаянки був діагностований коронавірус на початку лютого.

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Коронавірус в очах

Жінка була госпіталізована і провела в лікарні понад два тижні, після чого її повне одужання підтвердили два негативних ПЛР-тести. Через вісім днів у неї з'явилася гострий біль в лівому оці, через три дні й в правому оці, зір погіршився.

Лікарі діагностували гострий напад глаукоми, який виникає через надмірне скупчення рідини. Підвищений очний тиск не вдалося зняти за допомогою ліків тому використали хірургічне втручання. Однак через десять днів лікарям довелося зробити повторну операцію через неконтрольоване підвищення тиску в правому оці.

Дослідники вивчили зразки тканин ока пацієнтки порівнявши їх зі зразками пацієнта з глаукомою, у якого не було коронавірусу. Аналіз виявив антигени та вірусні білки SARS-Cov-2 на райдужній оболонці, кон'юнктиві та слизової оболонки ока.

Інші випадку COVID-19 в очах

Відзначимо, що це не перший подібний випадок. У квітні італійські лікарі виявили новий коронавірус SARS-CoV-2 в виділеннях очей 65-річної жінки, яка повернулася з Уханя.

Лікарі взяли мазок з ока пацієнтки на третій день її перебування в лікарні. ПЛР-тест показав, що в ньому присутня SARS-CoV-2. Вчені повторювали тест кожен день: вірус виявляли 21 день поспіль, потім знову одноразово був виявлений на 27 день. Патоген в мазках очних виділень були довше, ніж в мазках з носа.



Симптоми коронавірусу за даними ВООЗ / Інфографіка 24 Каналу