Внутри клеток глаз переболевшей на коронавирус женщины обнаружили частицы патогена. По мнению врачей, глаза могут быть органом-мишенью для SARS-Cov-2, как и легкие.

По данным тематического исследования, опубликованного в журнале JAMA Ophthalmology, у 64-летней китаянки был диагностирован коронавирус в начале февраля.

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Коронавирус в глазах

Женщина была госпитализирована и провела в больнице более двух недель, после чего ее полное выздоровление подтвердили два негативных ПЦР-теста. Через восемь дней у нее появилась острая боль в левом глазу, через три дня и в правом глазу, зрение ухудшилось.

Врачи диагностировали острый приступ глаукомы, который возникает из-за чрезмерного скопления жидкости. Повышенное глазное давление не удалось снять с помощью лекарств поэтому использовали хирургическое вмешательство. Однако через десять дней врачам пришлось сделать повторную операцию из-за неконтролируемого повышения давления в правом глазу.

Исследователи изучили образцы тканей глаза пациентки сравнив их с образцами пациента с глаукомой, у которого не было коронавируса. Анализ выявил антигены и вирусные белки SARS-Cov-2 на радужной оболочке, конъюнктиве и слизистой оболочки глаза.

Другие случае COVID-19 в глазах

Отметим, что это не первый подобный случай. В апреле итальянские врачи обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2 в выделениях глаз 65-летней женщины, которая вернулась из Уханя.

Врачи взяли мазок из глаза пациентки на третий день ее пребывания в больнице. ПЦР-тест показал, что в нем присутствует SARS-CoV-2. Ученые повторяли тест каждый день: вирус обнаруживали 21 день подряд, потом снова однократно был обнаружен на 27 день. Патоген в мазках глазных выделений были дольше, чем в мазках из носа.



Симптомы коронавируса по данным ВОЗ / Инфографика 24 канала