С начала пандемии коронавирус обнаружили у 265 454 украинцев. В Украине заработали обновленные карантинные зоны. Минздрав будет отслеживать отдельно повторные случаи инфицирования COVID-19. Препарат против коронавируса на финальном этапе разработки: он будет защищать от инфекции еще год. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 12 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 12 октября

Со вчерашнего дня коронавирусной инфекцией заболели 4 420 человек. От осложнений умерли 43 больных, выздоровели 903 пациента. В госпитализации нуждался 521 человек, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости о коронавирусе в мире 11 октября: мобильные госпитали, заработок на тестах лабораторий

Всего за сутки осуществили 21 906 тестирований, в том числе 19 867 исследований методом ПЦР, а также 2 039 – методом ИФА.

С начала эпидемии COVID-19 официально диагноз подтвердили 265 454 жителям Украины. Известно, что 114 410 из них уже побороли недуг, впрочем, 5 015 больных умерли в результате осложнений вызванных коронавирусным недугом. По состоянию на 12 октября в Украине остается 146 029 активных больных.

Статистика распространения коронавируса в областях

Киев – 27 693 (+169);

Харьковская область – 25 186 (+741);

Львовская область – 22 788 (+200);

Одесская область – 16 770 (+165);

Черновицкая область – 16 488 (+169);

Тернопольская область – 15 992 (+194);

Ивано-Франковская область – 15 379 (+182);

Ровненская область – 14 696 (+203);

Закарпатская область – 10 935 (+85);

Киевская область – 11 309 (+213);

Волынская область – 9 791 (+146);

Днепропетровская область – 8 967 (+186);

Хмельницкая область – 9 011 (+219);

Житомирская область – 8 464 (+138) ;

Винницкая область – 7 637 (+68);

Сумская область – 7 280 (+418);

Черниговская область – 5 621 (+103);

Запорожская область – 5 589 (+128);

Черкасская область – 5 668 (+70);

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 629 (+5);

Киев – 487 (+6);

Харьковская область – 414;

Черновицкая область – 389;

Ивано-Франковская область – 360 (+1);

Закарпатская область – 320;

Одесская область – 250;

Киевская область – 237 (+4);

Тернопольская область – 203;

Волынская область – 201 (+5);

Днепропетровская область – 196 (+5);

Ровненская область – 186 (+2);

Хмельницкая область – 164 (+2);

Житомирская область – 149 (+5);

Винницкая область – 132 (+2);

Николаевская область – 105 (+1);

Сумская область – 91;

Черниговская область – 87;

Запорожская область – 88 (+3);

Полтавская область – 72;

Донецкая область – 66;

Кировоградская область – 66;

Черкасская область – 63;

Херсонская область – 37 (+1);

Луганская область – 23 (+1).

COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего дня коронавирусную болезнь обнаружили у 166 медицинских работников. Известно, что с начала пандемии инфекцию подхватили 17 922 медицинских работника.



со вчерашнего дня коронавирусную болезнь обнаружили у 166 медицинских работников. Известно, что с начала пандемии инфекцию подхватили 17 922 медицинских работника. Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки в ВСУ подтвердили еще 28 случаев коронавируса. Сейчас в Вооруженных силах от болезни лечатся 919 человек. Всего болезнь преодолели 2 830 военных. Однако, 11 инфицированных умерли. Всего на изоляции (в том числе и на самоизоляции) находятся 479 человек.

В Украине заработали обновленные карантинные зоны: какие регионы теперь в красном списке

Еще 9 октября Кабмин обновил карантинные зоны, которые вступили в силу с начала суток сегодня, а именно 12 октября.

В красную зону попали только два города:

город Сумы Сумской области;

Сумской области; город Канев Черкасской области.

Узнать, в какой зоне находится ваш город, вы можете по ссылке.

Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / инфографика Минздрава

Такой беды еще не видел: врач из Харькова рассказал о "забитой реанимации" и очередях скорых

Анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов рассказал о критической ситуации в Харькове. В субботу под учреждением образовалась целая очередь из машин скорых. В больнице уже открыли третий этаж детской инфекционной для того, чтобы обеспечить больных кислородом. Вне реанимации ставят уже пятнадцатый аппарат ИВЛ.

Инфекционист считает, что ситуация катастрофическая, ведь кислородные системы перегружены, бочки и магистрали покрыты льдом, хотя на улице еще тепло и опасается, что первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращения подачи кислорода.

Ситуация с COVID-19 в школах

В Украине COVID-19 по меньшей мере болеют почти 2 тысячи учеников и около 3 тысяч педагогов и других работников школы. Также на самоизоляции находятся более 85 тысяч учеников и 7 тысяч работников заведений. Статистику в разрезе областей вы можете прочитать здесь.

Должны ли пациенты платить за томографию и рентген в случае COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что компьютерная томография и рентген являются бесплатными услугами для пациентов с коронавирусной болезнью или при подозрении на нее. Ведь они входят в пакет услуг для пациентов с COVID-19. Если за эту услугу требуют деньги, следует оставить жалобу, позвонив в контакт-центр Национальной службы здравоохранения Украины по номеру 1677, или оставить официальную жалобу на сайте НСЗУ в разделе "Гражданам". Министр призвал украинцев сообщать о случаях, когда с пациентов требуют деньги за уже оплаченные государством услуги. Это нужно для того, чтобы Минздрав мог оперативно реагировать и ликвидировать подобные ситуации.

Внимание: услуги для больных COVID-19 должны быть бесплатными в тех медучреждениях, которые подписали соответствующий договор с Национальной службой здоровья.

В Украине фиксируют повторные заражения COVID-19: в Минздраве планируют это отслеживать отдельно

В Минздраве рассказали, что планируют отслеживать повторные заболевания коронавирусной инфекцией в Украине. На сегодня уже появляется информация о повторных случаях заражения от областных лабораторных центров. По его словам, на сегодня фиксируют случаи повторного заболевания раньше чем через три месяца. Ранее в стране не делали статистику повторных заражений коронавирусом.

Новости о коронавирусе в мире 12 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 37 577 525 больных коронавирусом. Однако 26 106 442 пациента уже выздоровели.

К сожалению, 1 077 543 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 763 473;

Индия – 7 120 538;

Бразилия – 5 094 979;

Россия – 1 305 093;

Колумбия – 911 317.

Коронавирус нашли в глазах 64-летней пациентки через два месяца после выздоровления

Внутри клеток глаз переболевшей коронавирусом женщины обнаружили частицы патогена. По мнению врачей, глаза могут быть органом-мишенью для SARS-Cov-2, как и легкие. Отметим, что это не первый подобный случай. В апреле итальянские врачи обнаружили новый коронавирус SARS-CoV-2 в выделениях глаз 65-летней женщины, вернувшейся из Уханя.

Вакцины и препараты против COVID-19

Ученые начали разработку ингаляционных вакцин против COVID-19

Исследователи из Великобритании, США и Гонконга начали разработку ингаляционных вакцин от коронавирусной инфекции. Действие ингаляционной вакцины уже проверили на мышах, что вызвало мощную иммунную реакцию грызунов, особенно в носу и дыхательных путях. Вакцину будут поставлять в аэрозоли. Инфекционист Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Даймонд заявил, что первое поколение вакцин, вероятно, защитит много людей. Отмечается, что ингаляционная вакцина может быть значительно эффективнее инъекционной.

Препарат против коронавируса на финальном этапе разработки: он будет защищать от инфекции еще год

Фармацевтический гигант AstraZeneca завершает разработку лекарств против коронавируса на основе антител. Ожидают, что препарат кроме лечения будет иметь профилактическое действие и обеспечивать пациенту год защиты от инфицирования. В течение нескольких следующих недель в испытаниях примут участие около 6 тысяч добровольцев. Подобные препараты на основе антител разрабатывают также компании Regeneron Pharmaceuticals Inc. и Eli Lilly & Co.