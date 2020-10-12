Часто бывает, что пациенты не понимают четкие границы в общении с семейными врачами и позволяют себе звонить в любое время без веских причин и раздраженно пытаться дозвониться несколько раз. Однако это создает больший стресс для медиков, которые без этого имеют большую нагрузку.

Об этом написала экс-министер здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Напомним, что у семейных врачей, терапевтов и педиатров также есть семья, дети и личное время. Несмотря на это, многие из них могут пожаловаться на то, что получают до 100 звонцов от пациентов в нерабочее время.

Особенно пугают звонки после 23 и в 6.30 часов. Что-то случилось!!? А когда слышишь: "Когда вы завтра на приеме?" или: "Я бегу на работу, малый придет к вам за справкой" - глубокий вдох,

– вспоминает один из медиков в материале.

Врачи работают в очень загруженном режиме: десятки пациентов на приеме, нехватка средств индивидуальной защиты, высокие риски, множество звонков в рабочее и нерабочее время, десятки сообщений в мессенджерах и постоянные обвинения пациентами в невыполнении своих обязанностей. Кроме этого – эмоциональное выгорание, отсутствие каких-либо доплат за сверхурочную работу и тому подобное.

Супрун добавила, что кроме больных коронавирусом, у медиков не исчезла их обычная работа – лечения других болезней, вакцинация, прием пациентов.

Чтобы все работало как можно эффективнее, важно придерживаться принципов взаимоуважения и понимания. Есть простые правила, которые облегчат жизнь вам как пациенту, а также врачам, которые сейчас переживают немалую нагрузку,

- заметила экс-глава Минздрава.



Необходимо соблюдать четкие границы в общении между пациентами и врачами / Фото: Getty Images

Национальная служба здоровья Украины написала несколько простых правил взаимодействия пациентов с врачами:

Если врач дал свой номер мобильного, поинтересуйтесь, в какое время удобно звонить или писать и с какими вопросами.

Перед тем как звонить врачу, посмотрите на часы. В идеале время звонков должно совпадать со временем работы вашей амбулатории.

Продумайте все вопросы прежде, чем набирать номер врача.

Начинайте разговор или текстовое сообщение с напоминания, кто вы, и сразу переходите к сути вопроса.

Не отправляйте аудио, видео- сообщений, если вы не согласовали такой формат заранее.

Неотложная ситуация нуждается в неотложной помощи, а это либо звонок на 103, либо самостоятельное посещение больницы, которая оказывает медицинскую помощь круглосуточно. "Вас примут без электронного направления в случае, если случай не может ждать", – добавили в НСЗУ.

В выходные, праздничные и нерабочие дни в вашей амбулатории работает дежурный кабинет и регистратура. Всегда можно обратиться туда прежде чем беспокоить своего врача звонком в его выходной.

Не путайте семейного врача с психологом. Уважайте право вашего врача на отдых и не тревожьте его с целью "поговорить".

Добавим, что некоторые врачи рекомендуют своим пациентам записаться на прием онлайн и в определенное время провести консультацию дистанционно.