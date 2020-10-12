Часто буває, що пацієнти не розуміють чіткі межі у спілкуванні з сімейними лікарями і дозволяють собі телефонувати у будь-який час без вагомих причин і роздратовано намагатися додзвонитися кілька разів. Однак це створює більший стрес для медиків, які без цього мають велике навантаження.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

Читайте також Скільки коштує лікування коронавірусу: відверті історії українців про боротьбу з COVID-19

Нагадаємо, що у сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів також є сім'я, діти та особистий час. Незважаючи на це, чимало з них можуть поскаржитися на те, що отримують до 100 дзвінців від пацієнтів у неробочий час.

Особливо лякають дзвінки після 23 і о 6.30 годині. Щось сталось!!? А коли чуєш: "Коли ви завтра на прийомі? або: "Я біжу на роботу, малий прийде до вас по довідку" – глибокий вдих,

– згадує один з медиків у матеріалі.

Лікарі працюють у дуже завантаженому режимі: десятки пацієнтів на прийомі, брак засобів індивідуального захисту, високі ризики, безліч дзвінків в робочий і неробочий час, десятки повідомлень в месенджерах та постійні звинувачення пацієнтами у невиконанні своїх обов’язків. Крім цього – емоційне вигорання, відсутність будь-яких доплат за понаднормову роботу тощо.

Супрун додала, що крім хворих на коронавірус, у медиків не зникла їхня звичайна робота – лікування інших хвороб, вакцинація, прийом пацієнтів.

Аби все працювало якомога ефективніше, важливо дотримуватися принципів взаємоповаги та розуміння. Є прості правила, які полегшать життя вам як пацієнту, а також лікарям, які зараз переживають чимале навантаження,

– зауважила ексглава МОЗ.



Слід дотримуватися чітких меж у спілкуванні між пацієнтами і лікарями / Фото: Getty Images

Національна служба здоров'я України написала кілька простих правил взаємодії пацієнтів з лікарями:

Якщо лікар надав свій номер мобільного, поцікавтесь, в які часи зручно телефонувати або писати та з якими питаннями.

Перед тим як телефонувати лікареві, подивіться на годинник. В ідеалі час дзвінків має збігатися з часом роботи вашої амбулаторії.

Продумайте всі питання перш ніж набирати номер лікаря.

Починайте розмову або текстове повідомлення з нагадування, хто ви, та відразу переходьте до суті питання.

Не відправляйте аудіо, відео-повідомлень, якщо ви не узгодили такий формат заздалегідь.

Невідкладна ситуація потребує невідкладної допомоги, а це або дзвінок на 103, або самостійне відвідування лікарні, яка надає медичну допомогу цілодобово. "Вас приймуть без електронного направлення у разі, якщо випадок не може чекати", – додали у НСЗУ.

У вихідні, святкові та неробочі дні у вашій амбулаторії працює черговий кабінет та реєстратура. Завжди можна звернутись туди перш ніж турбувати свого лікаря дзвінком у його вихідний.

Не плутайте сімейного лікаря з психологом. Поважайте право вашого лікаря на відпочинок і не турбуйте його з метою "поговорити".

Додамо, що деякі лікарі рекомендують своїм пацієнтам записатися на прийом онлайн, та у визначений час провести консультацію дистанційно.