Новости о коронавирусе в мире 11 октября: мобильные госпитали, заработок лабораторий на тестах
В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 4 768 человек. Всего в мире зафиксировано 37 260 890 случаев инфицирования. Минздрав заявил о готовности развертывания мобильных госпиталей. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 октября.
Новости о коронавирусе в Украине 10 октября
Читайте также Новости о коронавирусе 9 октября: бесплатные тесты в частных лабораториях, надбавки медикам
Статистика распространения COVID-19
Со вчерашнего дня COVID-19 подтвердили в 4 768 человек. Умерли еще 85 больных. Зато 937 пациентов выздоровели. С начала пандемии в Украине зарегистрировали 261 034 больных, 4 972 из которых умерли. Зато выздоровели 113 507 пациентов. По состоянию на 11 октября от COVID-19 продолжают лечиться 142 555 людей.
Коронавирус в областях Украины 11 октября
- Киев – 481 (+12)
- Харьковская область – 414 (+10)
- Черновицкая область – 389 (+7)
- Ивано-Франковская область – 359 (+4)
- Закарпатская область – 320 (+3)
- Одесская область – 250 (+1)
- Киевская область – 233 (+4)
- Тернопольская область – 203 (+6)
- Волынская область – 196
- Днепропетровская область – 191 (+15)
- Ровненская область – 184
- Хмельницкая область – 162 (+2)
- Житомирская область – 144 (+2)
- Винницкая область – 130 (+3)
- Николаевская область – 104 (+1)
- Сумская область – 91 (+1)
- Черниговская область – 87
- Запорожская область – 85
- Полтавская область – 72 (+5)
- Донецкая область – 66
- Кировоградская область – 66 (+1)
- Черкасская область – 63 (+1)
- Херсонская область – 36 (+2)
- Луганская область – 22 (+1)
Коронавирус в ВСУ
За минувшие сутки, 10 октября, COVID-19 подтвердили еще в 63 военных. Это значительно меньше, чем было в предыдущий день, тогда новых инфицированных было 112. Сейчас в ВСУ болеют 915 человек. Выздороветь от коронавируса удалось 2 806 военным, а летальных исходов – 11.
Всего на изоляции находятся 492 человека. У 48 военных период изоляции закончится в ближайшие трое суток.
COVID-19 среди медиков
Случаи инфицирования коронавирусом среди украинских медиков фиксируют ежедневно. За минувшие сутки количество увеличилось на 160. Кроме этого, из-за значительной нагрузки на медицинскую систему в Украине медицинский персонал истощен.В общем, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 17 756 медиков.
Какие лаборатории больше всего зарабатывают на ПЦР-тестах
По данным Центра общественного здоровья, 7 частных медучреждений делают примерно 70% всех ПЦР-исследований. Если умножить количество тестов на их базовую стоимость, можно подсчитать, сколько зарабатывают на такой услуге.
С огромным отрывом от конкурентов лидирует лаборатория "Дила", их доход только от тестирований на COVID-19, согласно приблизительным подсчетам, составляет 190 миллионов гривен. Также по 40 миллионов, вероятно, получают лаборатории "Диагностик", "Диаген" и "Омега Киев". Учитывая прогнозы эпидемии, спрос на тестирование будет только расти, а соответственно – и заработок частников.
В Украине готовы развернуть мобильные госпитали
Министерство здравоохранения готово разворачивать мобильные госпитали в населенных пунктах, где возможна нехватка коек в больницах для больных COVID-19.
"Есть локальные населенные пункты и административные территории, в которых заполненность коек растет довольно быстро, поэтому там нужны временные мобильные госпитали и мобильные бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь больным", – заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, "проще развернуть госпиталь и привезти медицинского работника, чем всех транспортировать где-то за пределы области или в другой областной центр"
Какие области не готовы к ослаблению карантина
Почти вся Украина не готова к ослаблению карантина. Смягчить ограничения можно только в Кировоградской области.
Где нельзя ослаблять карантин:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 11 октября
Согласно данным СНБО, по состоянию на утро 11 октября в мире зарегистрировали 37 260 890 больных. Зато 25 919 432 пациента уже выздоровели.
К сожалению, 1 миллион 73 тысячи 653 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 7 719 600;
- Индия – 7 053 806;
- Бразилия – 5 082 637;
- Россия – 1 291 687;
- Колумбия – 902 747.
Готовы ли украинцы бесплатно вакцинироваться от коронавируса / инфографика 24 канала