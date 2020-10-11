В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 4 768 человек. Всего в мире зафиксировано 37 260 890 случаев инфицирования. Минздрав заявил о готовности развертывания мобильных госпиталей. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 11 октября.

Новости о коронавирусе в Украине 10 октября

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Статистика распространения COVID-19

Со вчерашнего дня COVID-19 подтвердили в 4 768 человек. Умерли еще 85 больных. Зато 937 пациентов выздоровели. С начала пандемии в Украине зарегистрировали 261 034 больных, 4 972 из которых умерли. Зато выздоровели 113 507 пациентов. По состоянию на 11 октября от COVID-19 продолжают лечиться 142 555 людей.

Коронавирус в областях Украины 11 октября

Киев – 27 497 (+502)

Харьковская область – 24 445 (+593)

Львовская область – 22 588 (+202)

Одесская область – 16 605 (+160)

Черновицкая область – 16 319 (+182)

Тернопольская область – 15 798 (+208)

Ивано-Франковская область – 15 197 (+197)

Ровненская область – 14 493 (+234)

Киевская область – 11 096 (+204)

Закарпатская область – 10 850 (+89)

Волынская область – 9645 (+118)

Хмельницкая область – 8792 (+328)

Днепропетровская область – 8781 (+201)

Житомирская область – 8326 (+302)

Винницкая область – 7569 (+103)

Сумская область – 6862 (+229)

Донецкая область – 5649 (+50)

Черкасская область – 5598 (+119)

Черниговская область – 5518 (+93)

Запорожская область – 5461 (+115)

Николаевская область – 4546 (+152)

Полтавская область – 4377 (+171)

Херсонская область – 1892 (+86)

Луганская область – 1826 (+114)

Кировоградская область – 1304 (+16)

Львовская область – 624 (+4) Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Киев – 481 (+12)

Харьковская область – 414 (+10)

Черновицкая область – 389 (+7)

Ивано-Франковская область – 359 (+4)

Закарпатская область – 320 (+3)

Одесская область – 250 (+1)

Киевская область – 233 (+4)

Тернопольская область – 203 (+6)

Волынская область – 196

Днепропетровская область – 191 (+15)

Ровненская область – 184

Хмельницкая область – 162 (+2)

Житомирская область – 144 (+2)

Винницкая область – 130 (+3)

Николаевская область – 104 (+1)

Сумская область – 91 (+1)

Черниговская область – 87

Запорожская область – 85

Полтавская область – 72 (+5)

Донецкая область – 66

Кировоградская область – 66 (+1)

Черкасская область – 63 (+1)

Херсонская область – 36 (+2)

Луганская область – 22 (+1)

Коронавирус в ВСУ

За минувшие сутки, 10 октября, COVID-19 подтвердили еще в 63 военных. Это значительно меньше, чем было в предыдущий день, тогда новых инфицированных было 112. Сейчас в ВСУ болеют 915 человек. Выздороветь от коронавируса удалось 2 806 военным, а летальных исходов – 11.

Всего на изоляции находятся 492 человека. У 48 военных период изоляции закончится в ближайшие трое суток.

COVID-19 среди медиков

Случаи инфицирования коронавирусом среди украинских медиков фиксируют ежедневно. За минувшие сутки количество увеличилось на 160. Кроме этого, из-за значительной нагрузки на медицинскую систему в Украине медицинский персонал истощен.В общем, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 17 756 медиков.

Какие лаборатории больше всего зарабатывают на ПЦР-тестах

По данным Центра общественного здоровья, 7 частных медучреждений делают примерно 70% всех ПЦР-исследований. Если умножить количество тестов на их базовую стоимость, можно подсчитать, сколько зарабатывают на такой услуге.

С огромным отрывом от конкурентов лидирует лаборатория "Дила", их доход только от тестирований на COVID-19, согласно приблизительным подсчетам, составляет 190 миллионов гривен. Также по 40 миллионов, вероятно, получают лаборатории "Диагностик", "Диаген" и "Омега Киев". Учитывая прогнозы эпидемии, спрос на тестирование будет только расти, а соответственно – и заработок частников.

В Украине готовы развернуть мобильные госпитали

Министерство здравоохранения готово разворачивать мобильные госпитали в населенных пунктах, где возможна нехватка коек в больницах для больных COVID-19.

"Есть локальные населенные пункты и административные территории, в которых заполненность коек растет довольно быстро, поэтому там нужны временные мобильные госпитали и мобильные бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь больным", – заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, "проще развернуть госпиталь и привезти медицинского работника, чем всех транспортировать где-то за пределы области или в другой областной центр"

Какие области не готовы к ослаблению карантина

Почти вся Украина не готова к ослаблению карантина. Смягчить ограничения можно только в Кировоградской области.

Где нельзя ослаблять карантин:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровненская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 11 октября

Согласно данным СНБО, по состоянию на утро 11 октября в мире зарегистрировали 37 260 890 больных. Зато 25 919 432 пациента уже выздоровели.

К сожалению, 1 миллион 73 тысячи 653 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 719 600;

Индия – 7 053 806;

Бразилия – 5 082 637;

Россия – 1 291 687;

Колумбия – 902 747.

Готовы ли украинцы бесплатно вакцинироваться от коронавируса / инфографика 24 канала