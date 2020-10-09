В Украине ухудшилась ситуация с заболеваемостью COVID-19, в частности возросло количество инфицированных: если неделю назад фиксировали около 3 тысяч инфицированных, то сегодня 5 тысяч. Кроме того, сложная ситуация с размещением больных – мест в больницах не хватает. В мире ситуация не лучше, так во Франции ужесточили карантин. Это последние новости о коронавирусе в Украине и мире 9 октября

Новости коронавирусе в Украине 9 октября

За сутки зафиксировали самый высокий суточный прирост новых случаев заражения от начала пандемии – заболели 5 804 человека, пишет 24 канал.

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От начала пандемии в Украине зарегистрировали 250 538 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. 110 650 пациентов выздоровели, но 4 779 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Важно: по Состоянию на 9 октября в стране 137 526 активных больных COVID-19.

Распространение коронавируса в областях Украины:

Винницкая область – 7331 (+134);

Волынская область – 9373 (+174);

Днепропетровская область – 8301 (+307);

Донецкая область – 5372 (+254);

Житомирская область – 7718 (+261);

Закарпатская область – 10629 (+156);

Запорожская область – 5172 (+165);

Ивано-Франковская область – 14835 (+142);

Кировоградская область – 1262 (+28);

г. Киев – 26463 (+567);

Киевская область – 10689 (+199);

Львовская область – 22172 (+249);

Луганская область – 1613 (+133);

Николаевская область – 4293 (+139);

Одесская область – 16107 (+403);

Полтавская область – 3921 (+236);

Ровенская область – 13981 (+183);

Сумская область – 6404 (+207);

Тернопольская область – 15284 (+305);

Харьковская область – 23342 (+630);

Херсонская область – 1714 (+78);

Хмельницкая область – 8062 (+330);

Черновицкая область – 15939 (+182);

Черкасская область – 5349 (+196);

Черниговская область – 5212 (+146).

Сколько украинцев умерли от коронавируса:

Львовская область – 611 (+11);

Киев – 463 (+10);

Харьковская область – 396;

Черновицкая область – 381 (+2);

Ивано-Франковская область – 351 (+5);

Закарпатская область – 316 (+1);

Одесская область – 241 (+2);

Киевская область – 221 (+6);

Тернопольская область – 194 (+7);

Волынская область – 192 (+2);

Ровенская область – 183 (+3);

Хмельницкая область – 151 (+7);

Днепропетровская область – 154 (+12);

Житомирская область – 137 (+6);

Винницкая область – 127 (+1);

Николаевская область – 101 (+2);

Сумская область – 89 (+1);

Черниговская область – 87;

Запорожская область – 83 (+3);

Кировоградская область – 63 (+1);

Черкасская область – 61 (+1);

Донецкая область – 66;

Полтавская область – 60 (+2);

Херсонская область – 31 (+1);

Луганская область – 20 (+1).

COVID-19 среди украинских медиков : за минувшие сутки коронавирус диагностировали 284 работникам медицинской сферы. В общем, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 17 393 медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют 6,9%.

: за минувшие сутки коронавирус диагностировали 284 работникам медицинской сферы. В общем, с начала пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 17 393 медиков. От общего количества инфицированных в стране медицинские работники составляют 6,9%. Коронавирус в Вооруженных силах Украины: от вчера обнаружили еще 126 больных COVID-19. В общем в ВСУ болеют 803 человека. Всего коронавирусную болезнь преодолели 2 743 военных.

Главное о коронавирусе в Украине

В Киеве ситуация критическая

В столице зафиксировали самый высокий суточный прирост больных с начала пандемии. За минувшие сутки в Киеве зарегистрировали 567 инфицированных.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к премьеру и главе Минздрава с просьбой о помощи. Он призвал предоставить городу медицинский персонал и коечный фонд.

Обратите внимание: сейчас в 20 коммунальных медицинских учреждениях столицы для пациентов с COVID-19 выделено более 2,5 тысячи коек. Но более 70% из них уже заполнены.

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В пяти областях и в Киеве почти полностью заполнены больницы

В Украине в пяти областях и в столице больничные койки заполнены более чем на 70%. Всего в стране заняты почти 32 тысячи больничных коек первой волны, – это 59%.

Наиболее загруженные больницы Донецкой (100,7%), Одесской (79,7%), Луганской (78,5%), Хмельницкой (71,5%) и Харьковской (70,2%) областей, а также в Киеве (70,6%).

Меньше всего загружены больницы в Херсонской (25,9%), Ивано-Франковской (37,9%) и Закарпатской (40,6%) областях.

К слову, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что жесткий карантин в стране могут вернуть, если будут заполнены кровати больниц, которые выделили для ковидных больных.

Заболел Андрей Хлывнюк, фронтмен группы " Бумбокс"

9 октября он получил положительный результат теста на COVID-19 о чем сам и рассказал в фейсбуке. Певец отметил, что чувствует себя "как при сильной простуде".

Главное о карантине в Украине

Шмыгаль провел срочное совещание из-за COVID-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел срочное селекторное совещание с главами ОГА с участием секретаря СНБО Александра Данилова относительно сложной ситуации с COVID-19 в Украине.

Результаты совещания: какие указания дал глава правительства

Министерство здравоохранения должно проработать вопрос о возможном привлечении ведомственных больниц и учреждений НАН.

Председателям областных и Киевской городской государственной администрации мобилизовать все службы и наладить эффективную коммуникацию и координацию работы с МВД и Госпродпотребслужбой, в частности по проведению массовых мероприятий.

Департаментам здравоохранения областных и Киевской городской государственных администрациях отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.

В Украине предлагают ввести карантин выходного дня

В медицинском комитете Рады предлагают ввести в Украине карантин выходного дня. А также отправить на дистанционное обучение высшие учебные заведения и школы.

Что такое карантин выходного дня: когда семья в выходной день остается у себя дома. Рестораны, карантины в выходные не работают. Закрытие предприятий, производств – не предусмотрено.

Эксперты призвали отправить школы и университеты на онлайн-обучение

Председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что, несмотря на значительное количество больных, все школы и университеты необходимо отправить на онлайн-обучение.

В ВР хотят изменить постановление правительства от 22 июля 2020 года № 641 "Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19", потому что ВОЗ уже изменила критерии введения карантина и зонирования.

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Тернополь могут исключить из красной карантинной зоны

Из списка городов красной зоны карантина могут исключить Тернополь. В то же время Канев точно останется в нем. Перспективы изменения списка красной карантинной зоны прокомментировал министр Кабмина Олег Немчинов.

Новости про коронавирус в мире 9 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 36 555 270 больных коронавирусом. Зато 25 478 206 пациентов уже выздоровели.

К сожалению, 1 миллион 062 тысячи 503 больных умерли от осложнений, вызванных COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 607 848;

Индия – 6 906 151;

Бразилия – 5 028 444;

Россия – 1 265 572;

Колумбия – 886 179.

Главные новости о COVID-19

Во Франции в крупных городах закрывают бары и рестораны

Из-за неблагоприятной ситуации с распространением COVID-19 французские власти приняли решение ужесточить карантинные ограничения. В 4 крупных городах, где ситуация с заболеваемостью наихудшая, закрыли заведения общественного питания.

Внимание: Ограничения усилили в Лионе, Лилле, Сент-Этьене и Гренобле. Действовать они уже с 10 октября.

Состояние повышенной готовности во Франции объявляют, когда уровень инфицирования в местности превышает 250 случаев заражения на 100 тысяч человек. А также тогда, когда не менее 30% коек в отделениях интенсивной терапии заняты пациентами с коронавирусом.

В Мадриде хотят ввести чрезвычайное положение из-за COVID-19

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о возможном чрезвычайном положении в Мадриде. По его словам, ситуация с коронавирусом в испанской столице выходит из-под контроля.

Местные власти столицы Испании не хотят вводить в городе жесткий карантин, который пытается ввести центральное правительство.

Высший суд Мадрида отменил введение карантина в Мадриде, который предусматривал запрет выходить на улицу без крайней нужды.

В России за сутки зафиксировали больше всего новых случаев за все время пандемии

Болезнь обнаружили у 12 126 жителей России. Это рекордный суточный прирост с начала пандемии COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 1 272 238 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве – 3701 человек. За минувшие сутки скончался 201 россиянин из-за COVID-19, а всего с начала пандемии – 22 257 пациентов.

Больной COVID-19 Трамп собирается провести митинг

Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп уже 10 октября готов вернуться к публичной деятельности, так как завершил свое лечение от коронавируса. Врач президента считает, что Трамп "очень хорошо" отреагировал на предоставленное ему лечение.

Интересно, что 10 октября будет лишь 10 день с момента, когда Дональд Трамп озвучил о том, что инфицирован.