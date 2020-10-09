В Україні погіршилась ситуація із захворюваністю на COVID-19, зокрема зросла кількість інфікованих: якщо тиждень тому фіксували близько 3 тисяч інфікованих, то сьогодні 5 тисяч. Крім того, складна ситуація з розміщенням хворих – місць в лікарнях не вистачає. У світі ситуація не краще, так у Франції посилили карантин. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 9 жовтня

За добу зафіксували найвищий добовий приріст нових випадків зараження від початку пандемії – захворіли 5 804 людини, пише 24 канал.

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Від початку пандемії в Україні зареєстрували 250 538 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. 110 650 пацієнтів одужали, але 4 779 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Важливо: Станом на 9 жовтня в країні 137 526 активних хворих на COVID-19.

Поширення коронавірусу в областях України:

Вінницька область – 7331 (+134);

Волинська область – 9373 (+174);

Дніпропетровська область – 8301 (+307);

Донецька область – 5372 (+254);

Житомирська область – 7718 (+261);

Закарпатська область – 10629 (+156);

Запорізька область – 5172 (+165);

Івано-Франківська область – 14835 (+142);

Кіровоградська область – 1262 (+28);

м. Київ — 26463 (+567);

Київська область – 10689 (+199);

Львівська область – 22172 (+249);

Луганська область – 1613 (+133);

Миколаївська область – 4293 (+139);

Одеська область – 16107 (+403);

Полтавська область – 3921 (+236);

Рівненська область – 13981 (+183);

Сумська область – 6404 (+207);

Тернопільська область – 15284 (+305);

Харківська область – 23342 (+630);

Херсонська область – 1714 (+78);

Хмельницька область – 8062 (+330);

Чернівецька область – 15939 (+182);

Черкаська область – 5349 (+196);

Чернігівська область – 5212 (+146).

Скільки українців померли від коронавірусу:

Львівська область – 611 (+11);

Київ – 463 (+10);

Харківська область – 396;

Чернівецька область – 381 (+2);

Івано-Франківська область – 351 (+5);

Закарпатська область – 316 (+1);

Одеська область – 241 (+2);

Київська область – 221 (+6);

Тернопільська область – 194 (+7);

Волинська область – 192 (+2);

Рівненська область – 183 (+3);

Хмельницька область – 151 (+7);

Дніпропетровська область – 154 (+12);

Житомирська область – 137 (+6);

Вінницька область – 127 (+1);

Миколаївська область – 101 (+2);

Сумська область – 89 (+1);

Чернігівська область – 87;

Запорізька область – 83 (+3);

Кіровоградська область – 63 (+1);

Черкаська область – 61 (+1);

Донецька область – 66;

Полтавська область – 60 (+2);

Херсонська область – 31 (+1);

Луганська область – 20 (+1).

COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус діагностували 284 працівникам медичної сфери. Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 17 393​ медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять 6,9%.

за минулу добу коронавірус діагностували 284 працівникам медичної сфери. Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 17 393​ медиків. Від загальної кількості інфікованих в країні медичні працівники становлять 6,9%. Коронавірус у Збройних силах України: від учора виявили ще 126 хворих на COVID-19 . Загалом у ЗСУ хворіють 803 людини. Всього коронавірусну хворобу подолали 2 743 військових.

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У Києві ситуація критична

У столиці зафіксували найвищий добовий приріст хворих від початку пандемії. За минулу добу у Києві зареєстрували 567 інфікованих.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єра і голови МОЗ з проханням про допомогу. Він закликав надати місту медичний персонал та ліжковий фонд.

Зверніть увагу: Нині у 20 комунальних медичних закладах столиці для пацієнтів з COVID-19 виділено понад 2,5 тисячі ліжок. Але більш ніж 70% з них вже заповнені.

До теми Ситуація з коронавірусом у Києві: скільки шкіл та садочків закрили на карантин

У п'ятьох областях та в Києві майже повністю заповнені лікарні

В Україні в п'ятьох областях та в столиці лікарняні ліжка заповнені більш ніж на 70%. Всього в країні зайняті майже 32 тисячі лікарняних ліжок першої хвилі, – це 59%.

Найбільш завантажені лікарні Донецької (100,7%), Одеської (79,7%), Луганської (78,5%), Хмельницької (71,5%) і Харківської (70,2%) областей, а також в Києві (70,6%).

Найменше завантажені лікарні в Херсонській (25,9%), Івано-Франківській (37,9%) та Закарпатській (40,6%) областях.

До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначав, що жорсткий карантин в країні можуть повернути, якщо будуть заповнені ліжка лікарень, які виділили для ковідних хворих.

Захворів Андрій Хливнюк, фронтмен гурту "Бумбокс"

9 жовтня він отримав позитивний результат тесту на COVID-19 про що сам і розповів у фейсбуці. Співак зазначив, що почувається "як при сильній застуді".

Головне про карантин в Україні

Шмигаль провів термінову нараду через COVID-19

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів термінову селекторну нараду з главами ОДА за участю секретаря РНБО Олександра Данілова щодо складної ситуації з COVID-19 в Україні.

Результати наради: які вказівки дав глава уряду

Міністерство охорони здоров’я повинне опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень та установ НАН.

Головам обласних та Київської міської державної адміністрації мобілізувати всі служби та налагодити ефективну комунікацію й координацію роботи з МВС і Держпродспоживслужбою, зокрема щодо проведення масових заходів.

Департаментам охорони здоров'я в обласних та Київській міській державних адміністраціях відпрацювати маршрутизацію для впорядкування перевезення хворих на COVID-19.

В Україні пропонують ввести карантин вихідного дня

У медичному комітеті Ради пропонують запровадити в Україні карантин вихідного дня. А також відправити на дистанційне навчання вищі навчальні заклади та школи.

Що таке карантин вихідного дня: коли родина у вихідний день лишається у себе в родині. Ресторани, карантини у вихідні не функціонуватимуть. Закриття підприємств, виробництв – не передбачено.

Експерти закликали відправити школи та університети на онлайн-навчання

Голова комітету ВР з питань здоров’я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький заявив, що, зважаючи на значну кількість хворих, усі школи та університети необхідно відправити на онлайн-навчання.

У ВР хочуть змінити постанову уряду від 22 липня 2020 року № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19", бо ВООЗ уже змінила критерії введення карантину та зонування.

Варто ознайомитись Чи можуть в Україні ввести надзвичайний стан через COVID-19: що кажуть в уряді

Тернопіль можуть виключити з червоної карантинної зони

Зі списку міст червоної зони карантину можуть виключити Тернопіль. Водночас Канів точно залишиться у ньому. Перспективи зміни списку червоної карантинної зони прокоментував міністр Кабміну Олег Немчінов.

Новини про коронавірус у світі 9 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 36 555 270 хворих на коронавірус. Натомість 25 478 206 пацієнтів уже видужали.

На жаль, 1 мільйон 062 тисячі 503 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19 або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 607 848;

Індія – 6 906 151;

Бразилія – 5 028 444;

Росія – 1 265 572;

Колумбія – 886 179.

Головні новини про COVID-19

У Франції у великих містах закривають бари та ресторани

Через несприятливу ситуацію з поширенням COVID-19 французька влада ухвалила рішення посилити карантинні обмеження. У 4 великих містах, де ситуація з захворюваністю найгірша, закрили заклади громадського харчування.

Увага: Обмеження посилили у Ліоні, Ліллі, Сент-Етьєні та Греноблі. Діятимуть вони вже з 10 жовтня.

Стан підвищеної готовності у Франції оголошують, коли рівень інфікування в місцевості перевищує 250 випадків зараження на 100 тисяч осіб. А також тоді, коли не менше 30% ліжок у відділеннях інтенсивної терапії зайняті пацієнтами з коронавірусом.

В Мадриді хочуть ввести надзвичайний стан через COVID-19

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив про можливий надзвичайний стан в Мадриді. За його словами, ситуація з коронавірусом в іспанській столиці виходить з-під контролю.

Місцева влада столиці Іспанії не хоче вводити в місті жорсткий карантин, який намагається запровадити центральний уряд.

Вищий суд Мадрида також скасував введення карантину в Мадриді, який передбачав заборону виходити на вулицю без крайньої потреби.

В Росії за добу зафіксували найбільше нових випадків за весь час пандемії

Хворобу виявили у 12 126 мешканців Росії. Це рекордний добовий приріст з початку пандемії COVID-19. Загальна кількість інфікованих досягла 1 272 238 осіб.

Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 3701 людина. За минулу добу помер 201 росіянин з COVID-19, а всього з початку пандемії – 22 257 пацієнтів.

Хворий на COVID-19 Трамп збирається провести мітинг

Білий дім оголосив, що президент США Дональд Трамп вже 10 жовтня готовий повернутися до публічної діяльності, бо завершив своє лікування від коронавірусу. Лікар президента вважає, що Трамп "дуже добре" відреагував на надане йому лікування.

Цікаво, що 10 жовтня буде лише 10 день з моменту, коли Дональд Трамп озвучив про те, що інфікований.