В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 4 768 осіб. Загалом у світі зафіксовано 37 260 890 випадків інфікування. МОЗ заявив про готовність розгортання мобільних госпіталів. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 10 жовтня

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Статистика поширення COVID-19

Від учора COVID-19 підтвердили у 4 768 людей. Померли ще 85 хворих. Натомість 937 пацієнтів одужали. Від початку пандемії в Україні зареєстрували 261 034 хворих на коронавірус, 4 972 з яких померли. Натомість одужали 113 507 пацієнтів. Станом на 11 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 142 555 людей.

Коронавірус в областях України 11 жовтня Київ – 27 497 (+502)

Харківська область – 24 445 (+593)

Львівська область – 22 588 (+202)

Одеська область – 16 605 (+160)

Чернівецька область – 16 319 (+182)

Тернопільська область – 15 798 (+208)

Івано-Франківська область – 15 197 (+197)

Рівненська область – 14 493 (+234)

Київська область – 11 096 (+204)

Закарпатська область – 10 850 (+89)

Волинська область – 9645 (+118)

Хмельницька область – 8792 (+328)

Дніпропетровська область – 8781 (+201)

Житомирська область – 8326 (+302)

Вінницька область – 7569 (+103)

Сумська область – 6862 (+229)

Донецька область – 5649 (+50)

Черкаська область – 5598 (+119)

Чернігівська область – 5518 (+93)

Запорізька область – 5461 (+115)

Миколаївська область – 4546 (+152)

Полтавська область – 4377 (+171)

Херсонська область – 1892 (+86)

Луганська область – 1826 (+114)

Кіровоградська область – 1304 (+16)

Львівська область – 624 (+4) Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Київ – 481 (+12)

Харківська область – 414 (+10)

Чернівецька область – 389 (+7)

Івано-Франківська область – 359 (+4)

Закарпатська область – 320 (+3)

Одеська область – 250 (+1)

Київська область – 233 (+4)

Тернопільська область – 203 (+6)

Волинська область – 196

Дніпропетровська область – 191 (+15)

Рівненська область – 184

Хмельницька область – 162 (+2)

Житомирська область – 144 (+2)

Вінницька область – 130 (+3)

Миколаївська область – 104 (+1)

Сумська область – 91 (+1)

Чернігівська область – 87

Запорізька область – 85

Полтавська область – 72 (+5)

Донецька область – 66

Кіровоградська область – 66 (+1)

Черкаська область – 63 (+1)

Херсонська область – 36 (+2)

Луганська область – 22 (+1)

Коронавірус у ЗСУ

За минулу добу, 10 жовтня, COVID-19 підтвердили ще у 63 військових. Це значно менше, аніж було попереднього дня, тоді нових інфікованих було 112. Наразі у ЗСУ хворіють 915 людей. Одужати від коронавірусу вдалося 2 806 військовим, а летальних випадків – 11.

Загалом на ізоляції перебувають 492 особи. У 48 військових період ізоляції закінчиться у найближчі три доби.

COVID-19 серед медиків

Випадки інфікування коронавірусом серед українських медиків фіксують щодня. За минулу добу кількість збільшилася на 160. Окрім цього, через значне навантаження на медичну систему в Україні медичний персонал є виснаженим.Загалом, від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 17 756​ медиків.

Які лабораторії найбільше заробляють на ПЛР-тестах

За даними Центру громадського здоров'я, 7 приватних медустанов роблять приблизно 70% всіх ПЛР-досліджень. Якщо помножити кількість тестів на їхню базову вартість, можна підрахувати, скільки заробляють на такій послузі.

З величезним відривом від конкурентів лідирує лабораторія "Діла", їхній дохід лише від тестувань на COVID-19, згідно з приблизними підрахунками, становить 190 мільйонів гривень. Також по 40 мільйонів, ймовірно, отримують лабораторії "Діагностик", "Діаген" та "Омега Київ". З огляду на прогнози епідемії, попит на тестування буде лише рости, а відповідно – й заробіток приватників.

В Україні готові розгорнути мобільні госпіталі

Міністерство охорони здоров'я готове розгортати мобільні госпіталі в населених пунктах, де можлива нестача ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19.

"Є локальні населені пункти й адміністративні території, в яких заповненість ліжок зростає досить швидко, тому там потрібні тимчасові мобільні госпіталі та мобільні бригади, які надаватимуть медичну допомогу хворим", – заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, "простіше розгорнути госпіталь і привезти медичного працівника, ніж всіх транспортувати десь за межі області або до іншого обласного центру"

Які області не готові до послаблення карантину

Майже вся Україна не готова до послаблення карантину. Пом'якшити обмеження можна лише у Кіровоградській області.

Де не можна послаблювати карантин:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Полтавська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернівецька область;

Чернігівська область



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 11 жовтня

Згідно з даними РНБО, станом на ранок 11 жовтня у світі зареєстрували 37 260 890 хворих на коронавірус. Натомість 25 919 432 пацієнти уже видужали.

На жаль, 1 мільйон 73 тисячі 653 хворих померли від ускладнень, спричинених COVID-19 або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 719 600;

Індія – 7 053 806;

Бразилія – 5 082 637;

Росія – 1 291 687;

Колумбія – 902 747.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу