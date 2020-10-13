С начала 2020 года в Украине обнаружили 270 587 больных коронавирусом. Скандальный Тодуров заявил, что в Украине уже используют российскую вакцину против COVID-19. Из-за неизвестной болезни одна из компаний приостановила испытания вакцины против коронавируса. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 октября.

Новости про коронавирус в Украине 13 октября

За минувшие сутки в Украине обнаружили 5 133 больных коронавирусом. Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали на Харьковщине-439, сообщает 24 канал.

Днем ранее Новости про коронавирус 12 октября: в Украине обновили зоны карантина, вакцина против COVID-19

За этот же период зарегистрировали 107 смертей в результате болезни. Зато 2 152 пациентов выписали.

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине зарегистрировали 270 587 нфицированных, 151 162 из которых до сих пор болеют. 116 562 человека уже преодолели заболевание, но 5 122 больных, к сожалению, умерли.

Статистика распространения коронавируса в областях

Киев – 28 090 (+397)

Харьковская область – 25 625 (+439)

Львовская область – 23 129 (+341)

Одесская область – 17 047 (+277)

Черновицкая область – 16 646 (+161)

Тернопольская область – 16 250 (+258)

Ивано-Франковская область – 15 580 (+201)

Ровенская область – 14 868 (+172)

Киевская область – 11 525 (+216)

Закарпатская область – 11 042 (+107)

Волынская область – 9955 (+164)

Днепропетровская область – 9272 (+305)

Хмельницкая область – 9230 (+219)

Житомирская область – 8661 (+197)

Винницкая область – 7726 (+89)

Сумская область – 7485 (+205)

Донецкая область – 5961 (+262)

Черкасская область – 5849 (+181)

Черниговская область – 5812 (+191)

Запорожская область – 5762 (+173)

Полтавская область – 4906 (+285)

Николаевская область – 4867 (+159)

Херсонская область – 2024 (+39)

Луганская область – 1917 (+65)

Кировоградская область – 1355 (+30)

Сколько украинцев умерли от коронавируса



Львовская область – 637 (+8)

Киев – 497 (+10)

Харьковская область – 419 (+5)

Черновицкая область – 393 (+4)

Ивано-Франковская область – 364 (+4)

Закарпатская область – 323 (+3)

Одесская область – 260 (+10)

Киевская область – 244 (+7)

Волынская область – 207 (+6)

Тернопольская область – 206 (+3)

Днепропетровская область – 206 (+10)

Ровенская область – 191 (+5)

Хмельницкая область – 172 (+8)

Житомирская область – 153 (+4)

Винницкая область – 133 (+1)

Николаевская область – 107 (+2)

Сумская область – 97 (+6)

Запорожская область – 88

Черниговская область – 87

Полтавская область – 78 (+6)

Донецкая область – 66

Кировоградская область – 66

Черкасская область – 64 (+1)

Херсонская область – 38 (+1)

Луганская область – 26 (+3)

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COVID-19 среди украинских медиков: со вчерашнего дня коронавирусную болезнь обнаружили у 234 медицинских работников. Известно, что с начала пандемии коронавирус диагностировали 18 156 медикам, по меньшей мере 132 из которых – умерли.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: за минувшие сутки в ВСУ подтвердили еще 95 больных коронавирусом. Сейчас в Вооруженных силах от болезни лечатся 939 человек. Всего болезнь преодолели 2 905 военных. Однако, 11 инфицированных умерли. Всего на изоляции (в том числе и на самоизоляции) находятся 428 человек.

Скандальный Тодуров заявил, что в Украине уже используют российскую вакцину реакция Минздрава

Кардиохирург Борис Тодуров заявил, что в Украину массово завозят российскую вакцину от коронавируса. Тодуров не сообщил, откуда он владеет этой информацией. Он добавил, что украинские семьи якобы уже получают прививки. Министерство здравоохранения отрицает эту информацию.

Препарат от COVID-19 поступит в Украину через неделю, – Степанов о Ремдесивир

По словам главы Минздрава Максима Степанова, уже через неделю в Украину поступит препарат Ремдесивир для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Также министр добавил, что в Украине появятся еще иммуноглобулины, которые необходимы пациентам с тяжелым течением болезни. По его словам, в Минздраве сейчас рассчитывают необходимую сумму средств.

Ремдесивир считают одним из самых перспективных средств для лечения коронавируса. Он демонстрирует успехи во время клинических испытаний. В начале октября появилась информация о том, что некоторые из пациентов с COVID-19, которые принимали препарат Ремдесивир, впоследствии имели серьезные побочные эффекты – нарушения в работе почек. Эксперты EMA проверяют, является ли это побочным эффектом.

Сколько школ и садиков Киева закрыли на карантин

По состоянию на 13 октября на карантин закрыли уже пять школ (три школы в Печерском и по одной в Оболонском и Подольском районах). Кроме этого, увеличилось количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 у учеников. Сейчас в столице на дистанционном обучении находятся 520 классов в 174 школах. Всего COVID-19 обнаружили у 591 школьников и 403 учителей Киева.

Зато в детских садах, где обнаружили коронавирус, временно закрыли 74 группы в 66 детсадах. Полностью закрыты на карантин 2 садика. Наполненность детей в таких учреждениях сегодня составляет более 55%.

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Новости про коронавирус в мире 13 октября

Согласно данным СНБО, с начала пандемии в мире зарегистрировали 37 849 966 больных коронавирусом. Зато 26 309 689 пациентов уже выздоровели.

К сожалению, 1081 562 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 7 804 660; Индия – 7 175 880; Бразилия – 5 103 408; Россия – 1 318 783; Колумбия – 919 084.

В Китае в 9-миллионном мегаполисе всех проверят на COVID-19

В китайском городе Циндао решили проверить всех жителей на коронавирус COVID-19. В общем проведут примерно 9 миллионов тестов за 5 дней. Такое решение администрация города приняла после того, как инфекционная служба зафиксировала 12 случаев заражения коронавирусом. Для массового тестирования в городе развернули обширную сеть пунктов сдачи биоматериала. Они работают с 7:00 до 23:00. Сдача анализов бесплатная. Результаты предоставляют за несколько часов.

В Нидерландах умер первый в мире человек от повторного заражения COVID-19

В Нидерландах умерла женщина после повторного инфицирования коронавирусом. Больной 89 лет и ей ранее диагностировали лимфому. Это первый в мире летальный случай после повторного переноса коронавируса. Медики отмечают, у пациентки была редкая болезнь – макроглобулинемия Вальденстрема.

Из-за неизвестной болезни одна из компаний приостановила испытания вакцины против COVID-19

Американская компания Johnson&Johnson приостановила клинические испытания вакцины от COVID-19. Причиной стало резкое ухудшение состояния здоровья у одного из добровольцев. Разглашать детали не могут ввиду врачебной этики. В то же время в компании отметили, что состояние здоровья участника эксперимента оценивается независимой мониторинговой комиссией и врачами. Прежде чем делиться конкретной информацией, что же все-таки произошло с добровольцем, исследователи хотят собрать все данные о болезни. Дату возобновления испытаний пока не назвали.

Исследование коронавируса

Как долго COVID - 19 живет на коже человека

Исследователи в Японии обнаружили, что коронавирус может выжить на коже человека до девяти часов. Это подтверждает информацию о том, что регулярное мытье рук может сдерживать распространение вируса.

Насколько эффективны тканевые маски

Глобальная нехватка масок и респираторов привела к тому, что Всемирная организация здравоохранения и другие агентства рекомендуют пользоваться многоразовыми тканевыми масками. Ученые из Австралии обнаружили, что тканевые маски могут быть практически такими же эффективными, как стандартные. Для этого их нужно регулярно стирать при температуре не ниже 60 градусов.