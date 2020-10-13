Главный санитарный врач Украины Олег Ляшко заявил, что все страны, которые вошли в глобальный механизм COVAX, точно получат вакцину. Однако некоторые бесплатно, а некоторые должны будут заплатить полную рыночную стоимость.

В эфире 24 канала Ляшко отметил, что Украина – не исключение, а потому тоже получит вакцину от COVID-19.

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"Мы также получим, как и все другие страны, определенное количество вакцины. В мире есть неравномерная экономическая составляющая, именно из-за этого создали COVAX – для равного доступа людей к вакцине. Там уже более 170 стран", – сказал главный санитарный врач.

Он заявил, что сейчас там раздумывают по какому принципу эти страны будут получать вакцину.

Кто бесплатно, кто за более низкую рыночную цену, а кто-то за полную рыночную стоимость. Несмотря на это, вакцину будут отдавать всем странам, несмотря на экономическое состояние или политическое влияние,

– отметил Ляшко.

"Вакцина в рамках механизма иммунопрофилактики будет предоставлена 20% населения. Мы получим вакцину для 8 миллионов украинцев", – заверил Ляшко.

Также он отметил, что Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцины, которые находятся на третьей клинической стадии производства, кроме России. "Мы рассматриваем и работаем с нашим фармацевтическим бизнесом для того, чтобы они работали с мировыми производителями и могли начать локализацию производства на собственных площадях", – подытожил главный санитарный врач.