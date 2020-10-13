Головний санітарний лікар України Олег Ляшко заявив, що усі країни, які увійшли у глобальний механізм COVAX, точно отримають вакцину. Однак деякі безкоштовно, а деякі повинні будуть заплатити повну ринкову вартість.

В ефірі 24 каналу Ляшко зауважив, що Україна – не виняток, а тому теж отримає вакцину від COVID-19.

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"Ми також отримаємо, як і всі інші країни, певну кількість вакцини. У світі є нерівномірна економічна складова, саме через це створили COVAX – для рівного доступу людей до вакцини. Там вже понад 170 країн", – сказала головний санітарний лікар.

Він заявив, що наразі там роздумують за яким принципом ці країни отримуватимуть вакцину.

Хтось безкоштовно, хтось за нижчу ринкову ціну, а хтось за повну ринкову вартість. Попри це, вакцину віддаватимуть усім країнам, не зважаючи на економічний стан чи політичний вплив,

– зазначив Ляшко.

"Вакцина в рамках механізму імунопрофілактики буде надана 20% населення. Ми отримаємо вакцину для 8 мільйонів українців", – запевнив Ляшко.

Також він наголосив, що Україна веде перемовини з усіма виробниками вакцини, які перебувають на третій клінічній стадії виробництва, окрім Росії. "Ми розглядаємо і працюємо з нашим фармацевичним бізнесом для того, щоб вони працювали зі світовими виробниками і могли розпочати локалізацію виробництва на власних площах", – підсумував головний санітарний лікар.