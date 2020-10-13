Хороші новини для тих, хто під час пандемії продовжує подорожувати на літаку: ризик зараження COVID-19 під час авіаперельоту набагато нижчий, ніж в супермаркеті, електричці або офісі.

Фахівці асоціацій авіаційної медицини з США і Швейцарії опублікували обнадійливі дані про те, що під час пандемії літаки є чи не найбезпечнішим місцем, пише Jama Network.

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Чому літаки – найбезпечніший транспорт під час пандемії

Нині відомі лише 42 випадки зараження коронавірусів під час авіаперельотів в усьому світі. Для порівняння: в Китаї з середини грудня до кінця лютого було виявлено понад 2300 випадків інфікування пасажирів в міжміських швидкісних поїздах.

Автори статті докладно описують механізм дії літакової системи вентиляції, яка проганяє повітря через фільтри того ж типу, які використовуються в хірургічних операційних. Велика частина повітря, яким дихають пасажири, оновлюється шляхом забортного, а циркуляція відносно невеликого потоку між рядами знижує ймовірність поширення інфекції.

Додатковим бар'єром служать високі спинки крісел, крім того, через специфіку розсадження пасажири не сидять один на проти одного і менше спілкуються.



В літаку низький ризик зараження коронавірусом / Фото Unsplash

Поради для авіакомпаній

У статті даються рекомендації для підвищення безпеки в аеропорту і на борту літака. Зокрема, пропонується мінімізувати переміщення пасажирів, регулювання часу подачі їжі та напоїв для зменшення контактів.

У випадках, коли неможливо підтримувати фізичне дистанціювання, ризик зараження на борту можна знизити шляхом носіння масок. Також наразі вивчається доцільність тестування пасажирів і екіпажу на COVID-19 перед польотом,

– пишуть автори.

Поради для пасажирів

Також фахівці дали кілька рекомендацій і для пасажирів авіаліній. Крім очевидних порад носити маску й уникати подорожей в поганому самопочутті, є і новий лайфхак.

Відразу після посадки включіть індивідуальне вентиляційне сопло, розташоване над сидінням і відрегулюйте його таким чином, щоб потік повітря був спрямований вам на голову.

Тримайте його включеним весь час перельоту. Потоки повітря над вашою головою зможуть "розігнати" частинки вірусу в разі, якщо людина поруч з вами інфікована.