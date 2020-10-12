Коронавірус SARS-CoV-2 може виживати до чотирьох тижнів на деяких поверхнях, з якими щодня стикається кожна людина.

Це дослідження австралійських вчених опублікували у Virology Journal.

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Поверхні

Автори повідомляють, що вірус краще зберігається на гладких поверхнях (скло, вініл, сталь), ніж на пористих (тканини). Коронавірус краще виживає на паперових купюрах, ніж на пластикових.

Температура

Найкраще вірус виживав при кімнатній температурі (20 градусів Цельсія) на гладких поверхнях, наприклад, на склі, включаючи екран смартфона. Зі збільшенням температури вірус виживав гірше.

Спосіб передачі

Вчені вважають, що основний шлях передачі інфекції – повітряно-крапельний, а не контактний.

90% передачі інфекції пов'язано з близьким контактом з хворими людьми, які кашляють і чхають або інакше виділяють інфіковані краплі. Ймовірно, близько 10% випадків зараження пов'язані з руками та поверхнями,

– вважають науковці.

Мийте руки

Попри це, мити руки перед торканням особи – хороша ідея. На думку авторів, хоча точна роль вірусу на поверхнях в поширенні хвороби невідома і ще повинна бути уточнена, дані про виживання вірусу потрібні для розробки профілактичних заходів.



Чому мити руки потрібно / Фото 24 канал