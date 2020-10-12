Коронавирус SARS-CoV-2 может выживать до четырех недель на некоторых поверхностях, с которыми ежедневно сталкивается каждый человек.

Это исследование австралийских ученых опубликовали в Virology Journal.

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Поверхности

Авторы сообщают, что вирус лучше сохраняется на гладких поверхностях (стекло, винил, сталь), чем на пористых (ткани). Коронавирус лучше выживает на бумажных купюрах, чем на пластиковых.

Температура

Лучше вирус выживал при комнатной температуре (20 градусов Цельсия) на гладких поверхностях, например, на стекле, включая экран смартфона. С увеличением температуры вирус выживал хуже.

Способ передачи

Ученые считают, что основной путь передачи инфекции – воздушно-капельный, а не контактный.

90% передачи инфекции связано с близким контактом с больными людьми, которые кашляют и чихают или иначе выделяют инфицированные капли. Вероятно, около 10% случаев заражения связаны с руками и поверхностями,

– считают ученые.

Мойте руки

Несмотря на это, мыть руки перед касанием лица – хорошая идея. По мнению авторов, хотя точная роль вируса на поверхностях в распространении болезни неизвестна и еще должна быть уточнена, данные о выживании вируса нужны для разработки профилактических мероприятий.



Почему мыть руки нужно / Фото 24 канал