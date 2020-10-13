Хорошие новости для тех, кто во время пандемии продолжает путешествовать на самолете: риск заражения COVID-19 во время авиаперелета намного ниже, чем в супермаркете, электричке или офисе.

Специалисты ассоциаций авиационной медицины из США и Швейцарии опубликовали обнадеживающие данные о том, что во время пандемии самолеты являются едва ли не самым безопасным местом, пишет Jama Network.

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Почему самолеты – самый безопасный транспорт во время пандемии

В настоящее время известно только 42 случая заражения коронавирусом во время авиаперелетов по всему миру. Для сравнения: в Китае с середины декабря до конца февраля было выявлено более 2300 случаев инфицирования пассажиров в междугородных скоростных поездах.

Авторы статьи подробно описывают механизм действия самолетной системы вентиляции, которая прогоняет воздух через фильтры того же типа, что используются в хирургических операционных. Большая часть воздуха, которым дышат пассажиры, обновляется путем забортного, а циркуляция относительно небольшого потока между рядами снижает вероятность распространения инфекции.

Дополнительным барьером служат высокие спинки кресел, кроме того, в силу специфики рассадки пассажиры не сидят друг на против друга и меньше общаются.



В самолете низкий риск заражения коронавирусом / Фото Unsplash

Советы для авиакомпаний

В статье даются рекомендации для повышения безопасности в аэропорту и на борту самолета. В частности, предлагается минимизировать перемещение пассажиров, регулирование времени подачи пищи и напитков для уменьшения контактов.

В случаях, когда невозможно поддерживать физическое дистанцирование, риск заражения на борту можно снизить путем ношения масок. Также изучается целесообразность тестирования пассажиров и экипажа на COVID-19 перед полетом,

– пишут авторы.

Советы для пассажиров

Также специалисты дали несколько рекомендаций и для пассажиров авиалиний. Кроме очевидных советов носить маску и избегать путешествий в случае плохого самочувствия, есть и новый лайфхак.

Сразу после посадки включите индивидуальное вентиляционное сопло, расположенное над сиденьем и отрегулируйте его так, чтобы поток воздуха был направлен вам на голову.

Держите его включенным все время перелета. Потоки воздуха над вашей головой смогут "разогнать" частицы вируса в случае, если человек рядом с вами инфицирован.