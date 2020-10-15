Недавно в Китае обнаружили высокопатогенный коронавирус SADS-CoV. Эта инфекция приводит к синдрому острой диареи у свиней, особенно у поросят. Биологи из Университета Северной Каролины в Чейпел-Хилл заразили им культуры человеческих клеток. Таким образом ученые показали, что он опасен и для людей.

Что известно о новом корнавирусе, которым заболели свиньи в Китае

О соответствующем исследовании написали в журнале PNAS. По мнению ученых, SADS-CoV, вероятно, происходит от коронавирусов летучих мышей HKU2. И он "перескочил" от рукокрылых в стадо свиней в Китае примерно в 2016-м. Речь идет об альфа-коронавирусе (в отличие от ковидного бета-коронавируса), и он прежде всего поражает клетки кишечника.

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Генетики собрали для опытов рекомбинантный вирус (rSADS-CoV), который, как выяснили, эффективно создает свою синхронную копию во многих клетках животных и приматов в частности. В то же время патоген не использовал рецепторы ACE-2, DPP4 или CD13 для "абордажа" клеток и проникновения в них, как это делает вирус во время COVID-19.

Наши данные показывают, что SADS-CoV имеет широкий спектр хозяев и обладает внутренним потенциалом к ​​распространению между животными и людьми. Эффективный рост вируса в первичных клетках легких и кишечника человека указывает, что SADS-CoV – потенциальный новый коронавирус повышенного риска,

– отметили ученые.

Кроме того, специалисты проверили и лечение болезни от SADS-CoV. Ремдесивир, который сейчас используют в тяжелых случаях COVID-19 "эффективно блокировал" репликацию rSADS-CoV в пробирке.

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