Украина может создать собственное производство вакцин – речь идет сначала о наиболее нужных: от дифтерии, столбняка, кори. Впоследствии реальным может стать и изготовления вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом говорил руководитель Минздрава Максим Степанов 14 октября в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал. Министр убежден, что обеспечение Украины вакцинами – это "вопрос биобезопасности" страны.

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Как показал COVID-19, мы должны иметь собственное производство – даже если это на первом этапе будет дороже,

– сказал Степанов.

Но путь к созданию этого производства не быстрый, за полгода этого не добьешься. Тем не менее трое украинских производителей готовы взяться за дело и имеют соответствующие мощности, как заверил глава Минздрава.

В целом же Украина имеет возможность самостоятельно производить вакцины, "которыми мы пользуемся постоянно".

По поводу вакцины от коронавируса, то украинским ученым нужно дать шанс, ведь таланты и возможности есть. Впрочем, начинать надо с наиболее востребованных вакцин – от дифтерии, столбняка, кори и тому подобное.

Я думаю, что на вакцины от коронавируса мы тоже можем рассчитывать. Может, не так быстро,

– считает Степанов.

Напомним, Украина принимает участие в глобальной инициативе COVAX под эгидой ВОЗ, то есть может рассчитывать на восемь миллионов доз вакцины от COVID-19, когда эта вакцина появится и пройдет все стадии клинических испытаний.

Пока же, как заверил Степанов, правительство ведет переговоры "со всеми мировыми основными производителями вакцин".

По поводу ценs вакцины: в Минздраве говорят, что для украинцев вакцина от коронавируса может стоить – по предварительным подсчетам – примерно 40 долларов за дозу. Но конечная цена еще не сформирована.



Готовы ли украинцы вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала