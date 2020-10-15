По словам главы Минздрава Максима Степанова, когда вакцина от COVID-19 появится в Украине, она может стоить примерно 40 долларов, то есть почти 1130 гривен. Такая стоимость только одной дозы.

В то же время конечная цена на вакцину от COVID-19 еще не сформирована. Об этом Степанов сказал в эфире одного из украинских каналов, сообщает 24 канал.

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Степанов также отметил, что ранее компании-производители, которые сейчас проводят третью фазу клинических испытаний, называли цену в 37 долларов. Он уточнил, это примерная цена, которую назвали две компании из Китая и Соединенных Штатов Америки.

Это приблизительная цена, так они определяют, исходя из своих затрат. Но они не исключают, что эта цена будет снижена в конечном итоге и снижена существенно,

– добавил глава Минздрава.

Что известно о вакцине от коронавируса

В мире уже 10 вакцин находятся на последнем этапе клинических испытаний. Всего реальными вакцинами-кандидатами стали около 40 препаратов.

клинических испытаний. Всего реальными вакцинами-кандидатами стали около 40 препаратов. Ожидается, что несколько вакцин могут получить регистрацию от ВОЗ уже в конце 2020 года.

уже в конце 2020 года. По самым оптимистическим прогнозам, мир может ожидать готовую и полностью сертифицированную вакцину уже в конце 2020 года. По более реалистичным – препарат будет готов ближе к середине 2021 года , а глобальная вакцинация займет еще минимум 1 год.

, а глобальная вакцинация займет еще минимум 1 год. Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, что некоторые страны смогут получить вакцину от коронавируса бесплатно, другие – за низкую цену, а другие – за полную рыночную стоимость.

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Готовы ли украинцы бесплатно прививаться от коронавируса / Инфографика 24 канала