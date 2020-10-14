Скільки коштуватиме вакцина від COVID-19: Степанов назвав орієнтовну вартість
За словами очільника МОЗ Максима Степанова, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в Україні, вона може коштувати приблизно 40 доларів, тобто майже 1 130 гривень. Така вартість лише однієї дози.
Водночас кінцева ціна на вакцину від COVID-19 ще не сформована. Про це Степанов сказав в ефірі одного з українських каналів, повідомляє 24 канал.
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Степанов також зазначив, що раніше компанії-виробники, які наразі проводять третю фазу клінічних випробувань, називали ціну у 37 доларів. Він уточнив, це приблизна ціна, яку назвали дві компанії з Китаю та Сполучених Штатів Америки.
Це приблизна ціна, так вони визначають, виходячи зі своїх витрат. Але вони не виключають, що ця ціна буде знижена в кінцевому випадку і знижена суттєво,
– додав глава МОЗ.
Що відомо про вакцину від коронавірусу
- У світі вже 10 вакцин перебувають на останньому етапі клінічних випробувань. Всього реальними вакцинами-кандидатами стали близько 40 препаратів.
- Очікується, що декілька вакцин можуть отримати реєстрацію від ВООЗ вже наприкінці 2020 року.
- За найбільш оптимістичними прогнозами, світ може очікувати на готову та повністю сертифіковану вакцину вже наприкінці 2020 року. За більш реалістичними – препарат буде готовий ближче до середини 2021 року, а глобальна вакцинація займе ще щонайменше 1 рік.
- Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що деякі країни зможуть отримати вакцину від коронавірусу безкоштовно, інші – за низьку ціну, а інші – за повну ринкову вартість.
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Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу