За словами очільника МОЗ Максима Степанова, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в Україні, вона може коштувати приблизно 40 доларів, тобто майже 1 130 гривень. Така вартість лише однієї дози.

Водночас кінцева ціна на вакцину від COVID-19 ще не сформована. Про це Степанов сказав в ефірі одного з українських каналів, повідомляє 24 канал.

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Степанов також зазначив, що раніше компанії-виробники, які наразі проводять третю фазу клінічних випробувань, називали ціну у 37 доларів. Він уточнив, це приблизна ціна, яку назвали дві компанії з Китаю та Сполучених Штатів Америки.

Це приблизна ціна, так вони визначають, виходячи зі своїх витрат. Але вони не виключають, що ця ціна буде знижена в кінцевому випадку і знижена суттєво,

– додав глава МОЗ.

Що відомо про вакцину від коронавірусу

У світі вже 10 вакцин перебувають на останньому етапі клінічних випробувань. Всього реальними вакцинами-кандидатами стали близько 40 препаратів.

клінічних випробувань. Всього реальними вакцинами-кандидатами стали близько 40 препаратів. Очікується, що декілька вакцин можуть отримати реєстрацію від ВООЗ вже наприкінці 2020 року.

вже наприкінці 2020 року. За найбільш оптимістичними прогнозами, світ може очікувати на готову та повністю сертифіковану вакцину вже наприкінці 2020 року. За більш реалістичними – препарат буде готовий ближче до середини 2021 року , а глобальна вакцинація займе ще щонайменше 1 рік.

, а глобальна вакцинація займе ще щонайменше 1 рік. Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що деякі країни зможуть отримати вакцину від коронавірусу безкоштовно, інші – за низьку ціну, а інші – за повну ринкову вартість.

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Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу