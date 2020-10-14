Україна не закуповуватиме російський препарат начебто від коронавірусу. Так звана вакцина Російської Федерації не пройшла всіх стадій клінічних випробувань.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі одного з телеканалів, пише 24 канал. І наголосив, що безпека будь-якого препарату – у пріоритеті.

Важливо У Росії зареєстрували вже другу вакцину від COVID-19 і анонсували третю

За його словами, у цілому світі не існує підтверджень того, що та вакцина, про яку говорять у Росії, пройшла всі фази клінічних випробувань, а особливо третю.

Зараз навіть немає предмета розмови для дискусій – купувати російську вакцину чи ні,

– наголосив Степанов.

Також він підкреслив, що загалом є багато виробників вакцин досить потужних компаній. Вони ж лише перебувають на останній стадії клінічних випробувань.

Важливо! Третя стадія випробувань передбачає велику кількість людей, які є добровольцями. Перед реєстрацією будь-яка вакцина повинна пройти всі необхідні стадії клінічних випробувань.

Окрім цього, міністр зазначив, що потрібно розуміти безпеку будь-якої вакцини й тільки тоді її можна рекомендувати громадянам.

Що відомо про російські вакцини проти COVID-19

У Росії запатентували 2 вакцини проти COVID-19 – "Супутник V" і "ЕпіВакКорона".

Дослідження першої розкритикували науковці з різних країн світу. Крім того, очільник МОЗ Максим Степанов раніше не відкидав можливості купівлі російської вакцини. Але лише в тому випадку, якщо вона пройде підтвердження на безпеку від ВООЗ.

Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Україна в жодному разі не повинна купувати будь-які ліки або вакцини у країни-агресора, яка окупувала українські території і веде проти українців війну.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу