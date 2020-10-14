Украина не будет закупать российский препарат якобы от коронавируса. Так называемая вакцина Российской Федерации не прошла всех стадий клинических испытаний.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал. И подчеркнул, что безопасность любого препарата – в приоритете.

Важно В России зарегистрировали уже вторую вакцину от COVID-19 и анонсировали третью

По его словам, в целом мире не существует подтверждений того, что та вакцина, о которой говорят в России, прошла все фазы клинических испытаний, особенно третью.

Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий – покупать российскую вакцину или нет,

– отметил Степанов.

Также он подчеркнул, что в целом есть много производителей вакцин достаточно мощных компаний. Они только находятся на последней стадии клинических испытаний.

Важно! Третья стадия испытаний предусматривает большое количество людей, которые являются добровольцами. Перед регистрацией любая вакцина должна пройти все необходимые стадии клинических испытаний.

Кроме того, министр отметил, что нужно понимать безопасность любой вакцины и только тогда ее можно рекомендовать гражданам.

Что известно о российских вакцинах против COVID-19

В России запатентовали 2 вакцины против COVID-19 – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Исследование первой раскритиковали ученые из разных стран мира. Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов ранее не исключал возможности покупки российской вакцины. Но только в том случае, если она пройдет подтверждение на безопасность от ВОЗ.

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Украина ни в коем случае не должна покупать любые лекарства или вакцины в страны-агрессора, которая оккупировала украинские территории и ведет против украинцев войну.

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