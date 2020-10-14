Степанов: Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19
Украина не будет закупать российский препарат якобы от коронавируса. Так называемая вакцина Российской Федерации не прошла всех стадий клинических испытаний.
Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, пишет 24 канал. И подчеркнул, что безопасность любого препарата – в приоритете.
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По его словам, в целом мире не существует подтверждений того, что та вакцина, о которой говорят в России, прошла все фазы клинических испытаний, особенно третью.
Сейчас даже нет предмета разговора для дискуссий – покупать российскую вакцину или нет,
– отметил Степанов.
Также он подчеркнул, что в целом есть много производителей вакцин достаточно мощных компаний. Они только находятся на последней стадии клинических испытаний.
Кроме того, министр отметил, что нужно понимать безопасность любой вакцины и только тогда ее можно рекомендовать гражданам.
Что известно о российских вакцинах против COVID-19
- В России запатентовали 2 вакцины против COVID-19 – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".
- Исследование первой раскритиковали ученые из разных стран мира. Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов ранее не исключал возможности покупки российской вакцины. Но только в том случае, если она пройдет подтверждение на безопасность от ВОЗ.
- Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Украина ни в коем случае не должна покупать любые лекарства или вакцины в страны-агрессора, которая оккупировала украинские территории и ведет против украинцев войну.
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