Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса.

Путин добавил, что в ближайшем будущем должна быть зарегистрирована третья, пишет 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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"Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса. Насколько я знаю, у нас на подходе еще третья вакцина – центра им. Чумакова РАН", – отметил он.

Добавим, вакцина "Вектор" не прошла все необходимые испытания, только сейчас ее планируют испытать на 40 тысячах добровольцев, среди которых 150 человек в возрасте от 60 лет.

Однако российские власти убеждают, что у этой вакцины якобы "достаточно высокий уровень безопасности".

Что известно о российских вакцинах против COVID-19

В РФ запатентованы две вакцины против коронавируса – "Спутник V" (центр Гамалеи) и "ЭпиВакКорона" (центр Вектор).

Исследования вакцины "Спутник V" раскритиковали ученые из разных стран мира. Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов не исключает возможности покупки российской вакцины в том случае, если она пройдет подтверждение на безопасность от ВОЗ.

Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Украина ни в коем случае не должна покупать любые лекарства или вакцины у страны-агрессора, которая оккупировала украинские территории и ведет против украинцев войну.



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