Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Украина ни в коем случае не должна покупать какие-либо лекарства или вакцины у страны-агрессора, которая оккупировала украинские территории и ведет против украинцев войну.

Об этом Супрун написала на своей странице в фейсбуке.

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Идея (закупки российской вакцины в Украине, – ред.) является просто вызывающе циничной по отношению ко всем украинцам, мы не можем потратить средства на сомнительную российскую вакцину, качество и безопасность которой невозможно будет гарантировать и проверить из-за того, что производство находится на территории страны-агрессора,

– заявила министр.

Супрун отметила, что некачественная вакцина или серьезные побочные действия вследствие прививки ею могут иметь очень опасные последствия для всех людей.

"Среди них — огромный подрыв доверия к вакцинам, который и так стал серьезной угрозой для человечества. Во время стремительного распространения вируса и других опасных болезней — это очень опасно", – отметила она.

Экс-глава Минздрава также пояснила, что российская вакцина до сих пор не прошла важную фазу клинических исследований на людях, поэтому о ее эффективности и безопасности говорить еще очень рано.

Что известно о российских вакцинах против COVID-19

В РФ запатентованы две вакцины против коронавируса – "Спутник V" (центр Гамалеи) и "ЕпиВакКорона" (центр Вектор). Также в России ранее заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен). Впрочем, от какого именно производителя – неизвестно.

Исследования вакцины "Спутник V" раскритиковали ученые из разных стран мира. Кроме того, глава Минздрава Максим Степанов не исключает возможности покупки российской вакцины в том случае, если она пройдет подтверждение на безопасность от ВОЗ.



Готовы ли украинцы бесплатно вакцинироваться от коронавируса / Инфографика 24 канала