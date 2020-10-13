Глава Минздрава Максим Степанов не исключает возможность покупки российской вакцины в том случае, если она пройдет подтверждение на безопасность от ВОЗ.

В эфире одного из телеканалов глава Минздрава Максим Степанов отметил, что подтверждений эффективности и безопасности российской вакцины против коронавируса от международных организаций нет, сообщает 24 канал.

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Так, только российские власти заявляют о том, что их вакцина против коронавируса безопасна и эффективна. Степанов подчеркнул, что у Минздрава Украины нет каких-либо тому подтверждений.

На вопрос журналистки о том, что будет, если российская вакцина все же окажется безопасной и получит поддержку от ВОЗ, Степанов ответил, что обсуждать такие вещи можно лишь после того, как это действительно произойдет.

Если такое произойдет, тогда и будем говорить о закупке любой вакцины. Не только российской,

– ответил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, что в настоящее время в РФ запатентованы две вакцины против коронавируса – "Спутник V" (центр Гамалеи) и "Эпиваккорона" (центр Вектор). Также в России ранее заявили, что стоимость их новой вакцины составит около 1000 рублей (примерно 360 гривен). Впрочем, от какого именно производителя – неизвестно.

Также напомним, что исследования вакцины "Спутник V" раскритиковали ученые из разных стран мира.



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