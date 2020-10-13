Очільник МОЗ Максим Степанов не відкидає можливості купівлі російської вакцини в тому випадку, якщо вона пройде підтвердження на безпеку від ВООЗ.

В ефірі одного з телеканалів очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що підтверджень щодо ефективності та безпеки російської вакцини проти коронавірусу від міжнародних організацій немає, повідомляє 24 канал.

До теми Скандальний Тодуров заявив, що в Україні вже використовують російську вакцину: реакція МОЗ

Так, лише російська влада заявляє про те, що їхня вакцина проти коронавірусу безпечна та ефективна. Степанов підкреслив, що у МОЗ України немає будь-яких тому підтверджень.

На запитання журналістки про те що буде, якщо російська вакцина таки виявиться безпечною і отримає підтримку від ВООЗ, Степанов відповів, що обговорювати такі речі можна лише після того, як це справді станеться.

Якщо таке станеться, тоді й будемо говорити про закупівлю будь-якої вакцини. Не тільки російської,

– відповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зазначимо, що нині в РФ запатентовані дві вакцини проти коронавірусу – "Супутник V" (центр Гамалії) і "ЕпіВакКорона" (центр Вектор). Також в Росії раніше заявили, що вартість їхньої нової вакцини становитиме близько 1000 рублів (приблизно 360 гривень). Втім, від якого саме виробника – невідомо.

Також нагадаємо, що дослідження вакцини "Супутник V" розкритикували науковці з різних раїн світу.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу