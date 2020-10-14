Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Україна в жодному разі не повинна купувати будь-які ліки або вакцини у країни-агресора, яка окупувала українські території і веде проти українців війну.

Про це Супрун написала на своїй сторінці у фейсбуці.

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Ідея (закупівлі російської вакцини в Україну, – ред.) є просто зухвало цинічною щодо до всіх українців, ми не можемо витратити кошти на сумнівну російську вакцину, якість і безпеку якої неможливо буде гарантувати і перевірити через те, що виробництво знаходиться на території країни-агресора,

– заявила міністерка.

Супрун зазначила, що неякісна вакцина чи серйозні побічні дії внаслідок щеплення нею можуть мати дуже небезпечні наслідки для всіх людей.

"Серед них — величезний підрив довіри до вакцин, який і так став серйозною загрозою для людства. В час стрімкого поширення вірусу та інших небезпечних хвороб — це дуже небезпечно", – зауважила вона.

Ексглава МОЗ також пояснила, що російська вакцина досі не пройшла важливу фазу клінічних досліджень на людях, тому про її ефективність та безпеку говорити ще дуже рано.

Що відомо про російські вакцини проти COVID-19

В РФ запатентовані дві вакцини проти коронавірусу – "Супутник V" (центр Гамалії) і "ЕпіВакКорона" (центр Вектор). Також в Росії раніше заявили, що вартість їхньої нової вакцини становитиме близько 1000 рублів (приблизно 360 гривень). Втім, від якого саме виробника – невідомо.

Дослідження вакцини "Супутник V" розкритикували науковці з різних раїн світу. Крім того, очільник МОЗ Максим Степанов не відкидає можливості купівлі російської вакцини в тому випадку, якщо вона пройде підтвердження на безпеку від ВООЗ.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу