Президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусу.

Путін додав, що в найближчому майбутньому має бути зареєстрована третя, пише 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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"Новосибірський центр "Вектор" зареєстрував сьогодні другу російську вакцину проти коронавірусу. Наскільки я знаю, у нас на підході ще третя вакцина — центру ім. Чумакова РАН", – зазначив він.

Додамо, вакцина "Вектор" не пройшла всі необхідні випробування, лише зараз її планують випробувати на 40 тисячах добровольців, серед яких 150 осіб у віці від 60 років.

Однак російська влада переконує, що ця вакцина нібито має "достатньо високий рівень безпеки".

Що відомо про російські вакцини проти COVID-19

В РФ запатентовані дві вакцини проти коронавірусу – "Супутник V" (центр Гамалії) і "ЕпіВакКорона" (центр Вектор).

Дослідження вакцини "Супутник V" розкритикували науковці з різних раїн світу. Крім того, очільник МОЗ Максим Степанов не відкидає можливості купівлі російської вакцини в тому випадку, якщо вона пройде підтвердження на безпеку від ВООЗ.

Ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що Україна в жодному разі не повинна купувати будь-які ліки або вакцини у країни-агресора, яка окупувала українські території і веде проти українців війну.



Чи готові українці безкоштовно вакцинуватись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу