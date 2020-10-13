Мир продолжает работу над новой вакциной. Некоторые пытаются ускорить исследование, чтобы первыми выдать готовый продукт. Впрочем, специалисты утверждают, что в разработке препарата не надо слишком спешить, потому что это может иметь обратный эффект и нанесет вред населению.

Когда человечество получит полностью готовую вакцину – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Последний этап

В мире уже 10 вакцин находятся на последнем этапе клинических испытаний. Всего реальными вакцинами-кандидатами стали около 40 препаратов. На несколько вакцин планируют получить регистрацию от ВОЗ уже в конце 2020 года.

Множество стран показали успех в сдерживании пандемии и контроле над болезнью. Впрочем, нам понадобятся вакцины. Есть надежда, что к концу 2020 года мы будем иметь готовый препарат,

– рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Российская вакцина не вызывает доверия

► Российской вакциной от COVID-19 начали прививать россиян, чтобы обойти полноценные клинические испытания.

► Еще партию отправили в Беларусь.

► А за третьей, на аудиенцию к Владимиру Путину прибыл Виктор Медведчук. По словам самого Медведчука, он уже сделал прививку.

В то же время пациенты, которые успели получить дозу нового препарата, уже сообщают о многочисленных побочных последствиях. Западные страны назвали заблаговременное использование тестовой вакцины в массах – рисковым экспериментом над людьми.

В США притормозили разработку

Компания Johnson and Johnson временно остановила разработку вакцины из-за неизвестной болезни одного из участников тестирования. Сейчас этот доброволец находится под наблюдением медиков. В компании заявили, что после оценки состояния пациента предоставят дополнительную информацию. Специалисты утверждают, что подобные остановки вполне нормальны, потому что на третьем этапе вакцинируется все больше людей. Поэтому всегда есть вероятность каких-либо заболеваний или побочных эффектов.

Прежде всего, что мы должны делать, когда случается подобное заболевание, это проверять – связано ли оно с вакциной, или же это какой-то внешний фактор,

– подчеркнул профессор медицины Пол Хантер.

Китай тоже помогает

Китай присоединился к финансовой инициативе по обеспечению человечества вакциной от коронавируса. После окончания испытаний, Китай отдаст приоритет развивающимся странам. Так Пекин планирует обеспечить равный доступ к препарату для всех стран мира.

В то же время Пекин пошел по пути Москвы, и заблаговременно начал массовую вакцинацию. Впрочем, в самом Китае заявили, что большинство вакцинированных – люди из профессий высокого риска – медики и полицейские. А китайские исследователи уверяют, что во время клинических испытаний не было замечено серьезных побочных эффектов.

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Когда может начаться вакцинация?

Даже в случае появления вакцины или нескольких ее вариаций, не удастся привить все население мира одновременно. Банально, не хватит производственных мощностей. Придется решать, какие группы населения будут привиты в первую очередь, будут ли делать прививки детям и как уговорить на вакцинацию любителей конспирологии.

По самым оптимистичным прогнозам, мир может ожидать готовую и полностью сертифицированную вакцину уже в конце 2020 года. По более реалистичным – препарат будет готов ближе к середине 2021 года, а глобальная вакцинация займет еще минимум 1 год.