Світ продовжує роботу над новою вакциною. Деякі намагаються пришвидшити дослідження, щоб першими видати готовий продукт. Втім, фахівці стверджують, що у розробці препарату не треба занадто поспішати, тому що це може мати зворотний ефект та завдасть шкоди населенню.

Коли людство отримає повністю готову вакцину – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Останній етап

У світі вже 10 вакцин перебувають на останньому етапі клінічних випробувань. Всього реальними вакцинами-кандидатами стали близько 40 препаратів. Декілька вакцин планують отримати реєстрацію від ВООЗ вже наприкінці 2020 року.

Безліч країн показали успіх у стримуванні пандемії та контролі над хворобою. Втім, нам знадобляться вакцини. Є надія, що до кінця 2020 року ми матимемо готовий препарат,

– розповів генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреісус.

Російська вакцина не викликає довіри

► Російською вакциною від COVID-19 почали прищеплювати росіян, щоб оминути повноцінні клінічні випробування.

► Ще партію відправили до Білорусі.

► А за третьою, на аудієнцію до Володимира Путіна прибув Віктор Медведчук. За словами самого Медведчука, він вже зробив щеплення.

Водночас пацієнти, які встигли отримати дозу нового препарату вже повідомляють про чисельні побічні наслідки. Західні країни назвали завчасне використання тестової вакцини у масах – ризиковим експериментом над людьми.

У США пригальмували розробку

Компанія Johnson and Johnson тимчасово зупинили розробку вакцини через невідому хворобу одного з учасників тестування. Зараз цей доброволець знаходиться під наглядом медиків. У компанії заявили, що після оцінки стану пацієнта надають додаткову інформацію. Фахівці стверджують, що подібні зупинки цілком нормальні, тому що на третьому етапі вакцинується все більше людей. Тож завжди є ймовірність яких-небудь захворювань або побічних ефектів.

Перш за все, що ми маємо робити, коли трапляється подібне захворювання, це перевіряти – чи пов'язано воно з вакциною, або ж це якийсь зовнішній фактор,

– наголосив професор медицини Пол Хантер.

Китай теж допомагає

Китай приєднався до фінансової ініціативи щодо забезпечення людства вакциною від коронавірусу. Після закінчення випробувань, Китай віддасть пріоритет країнам, що розвиваються. Так Пекін планує забезпечити рівний доступ до препарату для всіх країн світу.

Водночас Пекін пішов шляхом Москви, та завчасно почав масову вакцинацію. Втім, в самому Китаї заявили, що більшість вакцинованих – люди з професій високого ризику – медики та поліцейські. А китайські дослідники запевняють, що під час клінічних випробувань, не було помічено серйозних побічних ефектів.

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Коли може початись вакцинація?

Навіть у разі появи вакцини або декількох її варіацій, не вдасться прищепити все населення світу одночасно. Банально, не вистачить виробничих потужностей. Доведеться вирішувати, які групи населення будуть прищеплені в першу чергу, чи будуть робити щеплення дітям та як вмовити на вакцинацію любителів конспірології.

За найбільш оптимістичними прогнозами, світ може очікувати на готову та повністю сертифіковану вакцину вже наприкінці 2020 року. За більш реалістичними – препарат буде готовий ближче до середини 2021 року, а глобальна вакцинація займе ще щонайменше 1 рік.