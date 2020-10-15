Питання біобезпеки: у МОЗ пояснили, чи може Україна виробляти свою вакцину від COVID-19
Україна може створити власне виробництво вакцин – мовиться спершу про найбільш потрібні: від дифтерії, правця, кору. Згодом реальним може стати й виготовлення вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2.
Про це говорив керівник МОЗ Максим Степанов 14 жовтня в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал. Міністр переконаний, що забезпечення України вакцинами – це "питання біобезпеки" країни.
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Як показав COVID-19, ми повинні мати власне виробництво – навіть якщо це на першому етапі буде дорожче,
– сказав Степанов.
Але шлях до створення цього виробництва не є швидкий, за пів року цього не досягнеш. А проте троє українських виробників готові взятися за справу та мають відповідні потужності, як запевнив глава МОЗ.
- Загалом же Україна має змогу самостійно виробляти вакцини, "якими ми користуємося постійно".
Щодо вакцини від коронавірусу, то українським вченим треба дати шанс, адже таланти й можливості є. Утім, починати треба з найбільш затребуваних вакцин – від дифтерії, правця, кору тощо.
Я думаю, що на вакцини від коронавірусу ми теж можемо розраховувати. Може, не так швидко,
– вважає Степанов.
Нагадаємо, Україна бере участь у глобальній ініціативі COVAX під егідою ВООЗ, тобто може розраховувати на вісім мільйонів доз вакцини від COVID-19, коли ця вакцина з'явиться та пройде усі стадії клінічних випробувань.
- Наразі ж, як запевнив Степанов, уряд веде перемовини "зі всіма світовими основними виробниками вакцин".
Щодо ціни вакцини: у МОЗ кажуть, що для українців вакцина від коронавірусу може коштувати – за попередніми підрахунками – приблизно 40 доларів за дозу. Але кінцева ціна ще не сформована.
Чи готові українці вакцинуватися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу