Україна може створити власне виробництво вакцин – мовиться спершу про найбільш потрібні: від дифтерії, правця, кору. Згодом реальним може стати й виготовлення вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це говорив керівник МОЗ Максим Степанов 14 жовтня в ефірі одного з українських телеканалів, пише 24 канал. Міністр переконаний, що забезпечення України вакцинами – це "питання біобезпеки" країни.

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Як показав COVID-19, ми повинні мати власне виробництво – навіть якщо це на першому етапі буде дорожче,

– сказав Степанов.

Але шлях до створення цього виробництва не є швидкий, за пів року цього не досягнеш. А проте троє українських виробників готові взятися за справу та мають відповідні потужності, як запевнив глава МОЗ.

Загалом же Україна має змогу самостійно виробляти вакцини, "якими ми користуємося постійно".

Щодо вакцини від коронавірусу, то українським вченим треба дати шанс, адже таланти й можливості є. Утім, починати треба з найбільш затребуваних вакцин – від дифтерії, правця, кору тощо.

Я думаю, що на вакцини від коронавірусу ми теж можемо розраховувати. Може, не так швидко,

– вважає Степанов.

Нагадаємо, Україна бере участь у глобальній ініціативі COVAX під егідою ВООЗ, тобто може розраховувати на вісім мільйонів доз вакцини від COVID-19, коли ця вакцина з'явиться та пройде усі стадії клінічних випробувань.

Наразі ж, як запевнив Степанов, уряд веде перемовини "зі всіма світовими основними виробниками вакцин".

Щодо ціни вакцини: у МОЗ кажуть, що для українців вакцина від коронавірусу може коштувати – за попередніми підрахунками – приблизно 40 доларів за дозу. Але кінцева ціна ще не сформована.



Чи готові українці вакцинуватися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу