Национальная служба здравоохранения Великобритании официально признала существование "долговременного коронавируса". В иностранных СМИ это буквально называют Long COVID.

Как пишут в The BMJ, Long COVID называют случаи, когда симптомы вируса могут сохраняться еще несколько недель подряд, а также длительно влияют на организм.

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Служба сообщает, что 60 тысяч британцев обратились к врачам с проблемами дыхания, истощения, слабостью и даже с проблемами жизненно важных органов, включая сердце, печень, почки и мозг.

Отмечается, что это может быть следствием COVID-19 уже после того, как последний тест на коронавирус был отрицательным. Национальный институт здравоохранения и ухода (NICE) объявил, что будет сотрудничать с врачами, чтобы составить руководство по помощи пациентам.

СМИ отмечают, что Long COVID для системы здравоохранения может быть более серьезным вызовом, чем смертность.

Все больше доказательств того, что COVID-19 является мультисистемным заболеванием, которое для многих людей включает устойчивые симптомы с долгосрочным воздействием на их здоровье,

– заявил директор NICE Пол Крисп.

Long COVID: симптомы

Хроническая усталость

Одышка

Повышенный пульс

Бред

Инсульты

Бессонница

Потеря вкуса / запаха

Заболевание почек

Проблемы мобильности

Головные боли

Мышечные боли

Лихорадка



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала