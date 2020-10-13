Long COVID: британские ученые установили новую опасность от коронавируса
Национальная служба здравоохранения Великобритании официально признала существование "долговременного коронавируса". В иностранных СМИ это буквально называют Long COVID.
Как пишут в The BMJ, Long COVID называют случаи, когда симптомы вируса могут сохраняться еще несколько недель подряд, а также длительно влияют на организм.
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Служба сообщает, что 60 тысяч британцев обратились к врачам с проблемами дыхания, истощения, слабостью и даже с проблемами жизненно важных органов, включая сердце, печень, почки и мозг.
Отмечается, что это может быть следствием COVID-19 уже после того, как последний тест на коронавирус был отрицательным. Национальный институт здравоохранения и ухода (NICE) объявил, что будет сотрудничать с врачами, чтобы составить руководство по помощи пациентам.
СМИ отмечают, что Long COVID для системы здравоохранения может быть более серьезным вызовом, чем смертность.
Все больше доказательств того, что COVID-19 является мультисистемным заболеванием, которое для многих людей включает устойчивые симптомы с долгосрочным воздействием на их здоровье,
– заявил директор NICE Пол Крисп.
Long COVID: симптомы
- Хроническая усталость
- Одышка
- Повышенный пульс
- Бред
- Инсульты
- Бессонница
- Потеря вкуса / запаха
- Заболевание почек
- Проблемы мобильности
- Головные боли
- Мышечные боли
- Лихорадка