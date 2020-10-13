Long COVID: британські вчені встановили нову небезпеку від коронавірусу
Національна служба охорони здоров'я Великої Британії офіційно визнала існування "довготривалого коронавірусу". В іноземних ЗМІ це буквально називають Long COVID.
Як пишуть у The BMJ, Long COVID називають випадки, коли симптоми вірусу можуть зберігатися ще кілька тижнів поспіль, а також довгостроково впливають на організм.
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Служба повідомляє, що 60 тисяч британців звернулися до лікарів із проблемами дихання, виснаження, слабкістю і навіть з проблемами життєво важливих органів, включаючи серце, печінку, нирки та мозок.
Зазначається, що це може бути наслідком COVID-19 вже після того, як останній тест на коронавірус був негативним. Національний інститут охорони здоров’я та догляду (NICE) оголосив, що співпрацюватиме з лікарями, щоб скласти керівництво щодо допомоги пацієнтам.
ЗМІ наголошують, що Long COVID для системи охорони здоров'я може бути серйознішим викликом, ніж смертність.
Існує все більше доказів того, що COVID-19 є мультисистемною хворобою, яка для багатьох людей включає стійкі симптоми з довгостроковим впливом на їхнє здоров'я,
– заявив директор NICE Пол Крісп.
Long COVID: симптоми
- Хронічна втома
- Задишка
- Підвищений пульс
- Марення
- Інсульти
- Безсоння
- Втрата смаку / запаху
- Захворювання нирок
- Проблеми мобільності
- Головні болі
- М'язові болі
- Лихоманка