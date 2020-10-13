Національна служба охорони здоров'я Великої Британії офіційно визнала існування "довготривалого коронавірусу". В іноземних ЗМІ це буквально називають Long COVID.

Як пишуть у The BMJ, Long COVID називають випадки, коли симптоми вірусу можуть зберігатися ще кілька тижнів поспіль, а також довгостроково впливають на організм.

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Служба повідомляє, що 60 тисяч британців звернулися до лікарів із проблемами дихання, виснаження, слабкістю і навіть з проблемами життєво важливих органів, включаючи серце, печінку, нирки та мозок.

Зазначається, що це може бути наслідком COVID-19 вже після того, як останній тест на коронавірус був негативним. Національний інститут охорони здоров’я та догляду (NICE) оголосив, що співпрацюватиме з лікарями, щоб скласти керівництво щодо допомоги пацієнтам.

ЗМІ наголошують, що Long COVID для системи охорони здоров'я може бути серйознішим викликом, ніж смертність.

Існує все більше доказів того, що COVID-19 є мультисистемною хворобою, яка для багатьох людей включає стійкі симптоми з довгостроковим впливом на їхнє здоров'я,

– заявив директор NICE Пол Крісп.

Long COVID: симптоми

Хронічна втома

Задишка

Підвищений пульс

Марення

Інсульти

Безсоння

Втрата смаку / запаху

Захворювання нирок

Проблеми мобільності

Головні болі

М'язові болі

Лихоманка



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу