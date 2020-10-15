Нещодавно в Китаї виявили високопатогенний коронавірус SADS-CoV. Ця інфекція призводить до синдрому гострої діареї у свиней, особливо у поросят. Біологи з Університету Північної Кароліни в Чейпел-Хілл заразили їм культури людських клітин. Таким чином науковці показали, що він є небезпечним і для людей.

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Про відповідне дослідження написали в журналі PNAS. На думку науковців, SADS-CoV, імовірно, походить від коронавірусів кажанів HKU2. І він "перескочив" від рукокрилих на стадо свиней в Китаї приблизно в 2016-му. Мовиться про альфа-коронавірус (на відміну від ковідного бета-коронавірусу), і він передусім вражає клітини кишечника.

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Генетики зібрали для дослідів рекомбінантний вірус (rSADS-CoV), який, як з'ясували, ефективно створює свою синхронну копію в багатьох клітинах тварин і приматів зокрема. Водночас патоген не використав рецептори ACE-2, DPP4 або CD13 для "абордажу" клітин і проникнення в них, як це робить вірус під час COVID-19.

Наші дані показують, що SADS-CoV має широкий спектр господарів і володіє внутрішнім потенціалом до поширення між тваринами і людьми. Ефективне зростання вірусу в первинних клітинах легенів і кишечника людини вказує, що SADS-CoV – потенційний новий коронавірус підвищеного ризику,

– зауважили вчені.

Крім того, фахівці перевірили й лікування хвороби від SADS-CoV. Ремдесівір, який зараз використовують у важких випадках COVID-19, "ефективно блокував" реплікацію rSADS-CoV в пробірці.

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