Новини про коронавірус 15 жовтня: переповнені лікарні в Україні, спалах в країнах Європи
За минулу добу в Україні виявили 5062 випадки зараження. У світі зафіксували 219 782 нових випадки. У країнах Європи протягом 13 – 14 жовтня повідомляють про рекордну кількість нових випадків зараження. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 жовтня.
Новини про коронавірус в України
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Статистика поширення COVID-19
Від учора COVID-19 підтвердили у 5 062 людей, померли ще 73 хворих, натомість 951 пацієнт одужав.
Станом на ранок 15 жовтня до Центру надійшло 4 814 повідомлень про підозру на коронавірус. За минулу добу лабораторії провели 38 491 тестування на наявність захворювання.
- Львівська область – 660 (+11);
- Київ – 535 (+17);
- Харківська область – 430 (+3);
- Чернівецька область – 396 (+1);
- Івано-Франківська область – 371 (+4);
- Закарпатська область – 326;
- Одеська область – 265;
- Київська область – 257 (+5);
- Волинська область – 213 (+2);
- Тернопільська область – 211 (+2);
- Дніпропетровська область – 215;
- Рівненська область – 193 (+1);
- Хмельницька область – 174 (+2);
- Житомирська область – 161 (+4);
- Вінницька область – 138 (+1);
- Миколаївська область – 110 (+1);
- Сумська область – 104 (+3);
- Запорізька область – 95 (+7);
- Чернігівська область – 87;
- Полтавська область – 89 (+3);
- Донецька область – 66;
- Кіровоградська область – 66;
- Черкаська область – 68 (+2);
- Херсонська область – 42 (+2);
- Луганська область – 29 (+1).
На Харківщині лікарні переповнені, а пацієнтів кладуть на коридорі
На Харківщині не вистачає місці для госпіталізації хворих на коронавірус. В регіоні дуже складна епідеміологічна ситуація, хворих з тяжким перебігом коронавірусного захворювання, вже немає де лікувати.
За словами глави Харківської ОДА, впродовж останніх днів загальна заповнюваність ліжок в Харківській області складає 72-75%, але це лише тому, що в області були наявні ліжко-місця для дітей та вагітних.
В інших лікарняних закладах кількість госпіталізованих перевищує допустиму, пацієнтів кладуть в коридорах або ущільнюють в палатах.
Загалом при плануванні кількості ліжок для хворих на коронавірус на Харківщині виділили 1,7 тисячі ліжок, однак сьогодні їх кількість вже збільшили до 2,8 тисяч.
COVID-19 у ЗСУ
За минулу добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 70 військових. Станом на 15 жовтня в лавах ЗСУ на COVID-19 хворіють 911 осіб. Із загальної кількості хворих за добу до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 9 військових, решта 61 лікуються вдома під наглядом лікарів.
Захворюваність серед медиків
За минулу добу кількість хворих медичних працівників в Україні збільшилася на 199. З початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 18 607 медиків. Достеменно відомо, що щонайменше 8 тисяч медиків одужали, а понад 132 – померли.
Олександрівська лікарня у Києві майже повністю заповнена
За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 445 мешканців Києва. Загалом, станом на 15 жовтня у місті зареєстрували 28 957 хворих на коронавірус.
Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Олександрівській клінічній лікарні заповненість ліжок становить майже 100%. Станом на ранок в установі було вільно 7 ліжок та 1 в реанімації.
"Всього в лікарні відведено 430 ліжок для лікування хворих на COVID-19. На сьогоднішній ранок тут перебуває 423 людини, які лікуються від цієї хвороби. В тому числі, в реанімаційному відділенні з 55 ліжок 54 зайняті. Майже 100-відсоткова заповненість на сьогоднішній ранок," – розповів міністр.
Дозволена кількість людей на масових заходах / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 15 жовтня
Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 38 556 393 хворих на коронавірус. Натомість 26 707 818 пацієнтів уже одужали.
1 092 826 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.
Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:
- США – 7 917 189;
- Індія – 7 307 097;
- Бразилія – 5 140 863;
- Росія – 1 346 380;
- Колумбія – 931 964.
У Європі фіксують рекордний приріст хворих
У країнах Європи протягом 13 – 14 жовтня зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Через це запроваджують додаткові обмеження.
Так, у Німеччині за добу 14 жовтня COVID-19 діагностували у 6,6 тисячі людей. Це найбільший приріст хворих від початку пандемії. У Чехії за добу захворіли 9,5 тисяч людей.
За добу 13 жовтня рекордний приріст хворих зафіксували в Італії – понад 7 тисяч. В Австрії за добу виявили близько 1300 нових хворих, що також є найбільше від початку пандемії.
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