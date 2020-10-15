За минулу добу в Україні виявили 5062 випадки зараження. У світі зафіксували 219 782 нових випадки. У країнах Європи протягом 13 – 14 жовтня повідомляють про рекордну кількість нових випадків зараження. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 жовтня.

Новини про коронавірус в України

Читайте також Новини про коронавірус 14 жовтня: вчені заявили про втрату слуху, російська вакцина

Статистика поширення COVID-19

Від учора COVID-19 підтвердили у 5 062 людей, померли ще 73 хворих, натомість 951 пацієнт одужав.

Станом на ранок 15 жовтня до Центру надійшло 4 814 повідомлень про підозру на коронавірус. За минулу добу лабораторії провели 38 491 тестування на наявність захворювання.

Коронавірус в областях України 15 жовтня Вінницька область – 7 941 (+96)

Волинська область – 10 320 (+180);

Дніпропетровська область – 9 834 (+220);

Донецька область – 6 491 (+244);

Житомирська область – 9 130 (+269);

Закарпатська область – 11 305 (+136);

Запорізька область – 6 012 (+112);

Івано-Франківська область – 15 955 (+190);

Кіровоградська область – 1 440 (+44);

Київ – 28 957 (+445);

Київська область – 11 978 (+227);

Львівська область – 23 806 (+332);

Луганська область – 2 125 (+110);

Миколаївська область – 5 207 (+155);

Одеська область – 17 511 (+162);

Полтавська область – 5 226 (+133);

Рівненська область – 15 186 (+160);

Сумська область – 7 983 (+271);

Тернопільська область – 16 700 (+222);

Харківська область – 26 913 (+651);

Херсонська область – 2 195 (+83);

Хмельницька область – 9 684 (+193);

Чернівецька область – 17 004 (+176);

Черкаська область – 6 157 (+110);

Чернігівська область – 6 179 (+141). Скільки пацієнтів померло від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 660 (+11);

Київ – 535 (+17);

Харківська область – 430 (+3);

Чернівецька область – 396 (+1);

Івано-Франківська область – 371 (+4);

Закарпатська область – 326;

Одеська область – 265;

Київська область – 257 (+5);

Волинська область – 213 (+2);

Тернопільська область – 211 (+2);

Дніпропетровська область – 215;

Рівненська область – 193 (+1);

Хмельницька область – 174 (+2);

Житомирська область – 161 (+4);

Вінницька область – 138 (+1);

Миколаївська область – 110 (+1);

Сумська область – 104 (+3);

Запорізька область – 95 (+7);

Чернігівська область – 87;

Полтавська область – 89 (+3);

Донецька область – 66;

Кіровоградська область – 66;

Черкаська область – 68 (+2);

Херсонська область – 42 (+2);

Луганська область – 29 (+1).

На Харківщині лікарні переповнені, а пацієнтів кладуть на коридорі

На Харківщині не вистачає місці для госпіталізації хворих на коронавірус. В регіоні дуже складна епідеміологічна ситуація, хворих з тяжким перебігом коронавірусного захворювання, вже немає де лікувати.

За словами глави Харківської ОДА, впродовж останніх днів загальна заповнюваність ліжок в Харківській області складає 72-75%, але це лише тому, що в області були наявні ліжко-місця для дітей та вагітних.

В інших лікарняних закладах кількість госпіталізованих перевищує допустиму, пацієнтів кладуть в коридорах або ущільнюють в палатах.

Загалом при плануванні кількості ліжок для хворих на коронавірус на Харківщині виділили 1,7 тисячі ліжок, однак сьогодні їх кількість вже збільшили до 2,8 тисяч.

COVID-19 у ЗСУ

За минулу добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 70 військових. Станом на 15 жовтня в лавах ЗСУ на COVID-19 хворіють 911 осіб. Із загальної кількості хворих за добу до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 9 військових, решта 61 лікуються вдома під наглядом лікарів.

Захворюваність серед медиків

За минулу добу кількість хворих медичних працівників в Україні збільшилася на 199. З початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 18 607​ медиків. Достеменно відомо, що щонайменше 8 тисяч медиків одужали, а понад 132 – померли.

Олександрівська лікарня у Києві майже повністю заповнена

За минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 445 мешканців Києва. Загалом, станом на 15 жовтня у місті зареєстрували 28 957 хворих на коронавірус.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що в Олександрівській клінічній лікарні заповненість ліжок становить майже 100%. Станом на ранок в установі було вільно 7 ліжок та 1 в реанімації.

"Всього в лікарні відведено 430 ліжок для лікування хворих на COVID-19. На сьогоднішній ранок тут перебуває 423 людини, які лікуються від цієї хвороби. В тому числі, в реанімаційному відділенні з 55 ліжок 54 зайняті. Майже 100-відсоткова заповненість на сьогоднішній ранок," – розповів міністр.



Дозволена кількість людей на масових заходах / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 15 жовтня

Згідно з даними РНБО, від початку пандемії у світі зареєстрували 38 556 393 хворих на коронавірус. Натомість 26 707 818 пацієнтів уже одужали.

1 092 826 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 7 917 189; Індія – 7 307 097; Бразилія – 5 140 863; Росія – 1 346 380; Колумбія – 931 964.

У Європі фіксують рекордний приріст хворих

У країнах Європи протягом 13 – 14 жовтня зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Через це запроваджують додаткові обмеження.

Так, у Німеччині за добу 14 жовтня COVID-19 діагностували у 6,6 тисячі людей. Це найбільший приріст хворих від початку пандемії. У Чехії за добу захворіли 9,5 тисяч людей.

За добу 13 жовтня рекордний приріст хворих зафіксували в Італії – понад 7 тисяч. В Австрії за добу виявили близько 1300 нових хворих, що також є найбільше від початку пандемії.

Читайте також У Китаї свині захворіли "коронавірусом" діареї: він є небезпечним і для людини