За минулу добу в Україні зареєстрували черговий антирекорд. Загальна кількість пацієнтів з COVID-19 в країні зросла до 87 872. У світі кількість інфікованих перевищила 21 мільйон. Київ потрапив до жовтої зони карантину. ВООЗ склала перелік експериментальних вакцин від COVID-19. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 14 серпня

За минулу добу в Україні зареєстрували черговий антирекорд – 1 732 хворих. Таким чином загальна кількість пацієнтів з COVID-19 в Україні становить понад 87 872.

Днем раніше Новини про коронавірус 13 серпня: антирекорд хворих в Україні та нові ліки проти інфекції

За день українські лабораторії провели 35 тисяч 237 тестів на виявлення вірусу SARS-CoV-2, з яких 18 917 були проведені методом ПЛР, ще 16 320 тестувань – методом ІФА.

Від учора, на жаль, померли внаслідок ускладненого перебігу коронавірусної хвороби ще 19 пацієнтів. Від початку 2020 року в Україні зареєстрували 2 011 летальних випадків серед хворих на COVID-19.

За весь період пандемії в країні 46 797 пацієнтів видужали, а от продовжують своє лікування ще 39 064 хворих.

Поширення коронавірусу в областях

Львівська область – 11 658 (+184);

Київ –10 160 (+158) ;

Рівненська область – 7 326 (+120);

Чернівецька область – 7 264 (+154);

Закарпатська область – 6 080 (+71);

Івано-Франківська область – 6 320 (+143);

Волинська область – 4 529 (+58);

Київська область – 4 429 (+52);

Харківська область – 5 583 (+205);

Одеська область – 4 732 (+160);

Тернопільська область – 3 538 (+49);

Вінницька область – 3 129 (+43);

Житомирська область – 2 333 (+67);

Дніпропетровська область – 1 658 (+28);

Хмельницька область – 1 514 (+46);

Черкаська область – 1 092 (+25) ;

Донецька область – 1 049 (+22);

Чернігівська область – 1 154 (+47) ;

Запорізька область – 1 038 (+28);

Кіровоградська область – 739 (+6);

Миколаївська область – 770 (+15);

Сумська область – 783 (+29);

Полтавська область – 533 (+17);

Херсонська область –290 (+4) ;

Луганська область – 171 (+1).

Скільки людей померли від коронавірусу в Україні

Львівська область – 318 (+4);

Чернівецька область – 233 (+1);

Закарпатська область – 230;

Івано-Франківська область – 165 (+2);

Київ – 150 (+1);

Харківська область – 155 (+4);

Рівненська область – 106;

Волинська область – 97 (+1);

Одеська область – 74;

Київська область – 76 (+4);

Вінницька область – 65;

Житомирська область – 49;

Тернопільська область – 44;

Кіровоградська область – 39;

Черкаська область – 37;

Дніпропетровська область – 37;

Хмельницька область – 31;

Запорізька область – 23 ;

Чернігівська область – 18;

Миколаївська область – 18;

Полтавська область – 15;

Донецька область – 13;

Сумська область – 10;

Херсонська область – 5;

Луганська область – 1.

Коронавірус у Збройних силах України: за останню добу серед військових виявили 47 хворих на COVID-19. Наразі в Збройних силах України на коронавірус хворіють 385 людей. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 6 військових. Натомість одужали від початку пандемії 743 інфікованих.

за останню добу серед військових виявили 47 хворих на COVID-19. Наразі в Збройних силах України на коронавірус хворіють 385 людей. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 6 військових. Натомість одужали від початку пандемії 743 інфікованих. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірус діагностували у 78 медпрацівників, а від початку пандемії – 9 570. Наразі 7 067 медпрацівників подолали хворобу. Також відомо, що щонайменше 60 медиків, які протидіяли поширенню коронавірусної хвороби, померли.

Київ і ще три області наближаються до 50% заповнення лікарень

В Україні знову рекорд щодо госпіталізації – за минулу добу було госпіталізовано 330 людей. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, на межі 50% заповнення лікарень хворими з COVID зараз перебувають:

Київ;

Чернівецька область;

Рівненська область;

Івано-Франківська область.

Київ потрапив до жовтої зони карантину: які обмеження посилять

Заповненість ліжок у медзакладах Києва, що приймають хворих з COVID-19, зросла до 52,2%. Столиця готує до прийому нових хворих лікарні другої хвилі. Через несприятливу ситуацію у столиці заборонили:

Перебувати в громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту – масок;

Перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу;

Самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції;

Проводити масові заходи за участі понад однієї особи на 5 метрів квадратних площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж у 1,5 метри;

Заповнювати зали кінотеатрів та закладів культури на більш ніж 50% місць;

Здійснювати перевезення зі "стоячими" місцями в громадському трансорті.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

До теми Київ потрапив до жовтої зони карантину: які обмеження посилять у столиці

Новини про коронавірус у світі 14 серпня

Згідно з даними сайту Worldometer., коронавірус виявили у 213 країнах світу, а кількість інфікованих COVID-19 перевищила 21 мільйон. З них більше ніж 13,9 мільйона пацієнтів уже одужали та понад 758 тисячі – померли від ускладнень.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 416 014; Бразилія – 3 229 621; Індія – 2 464 316; Росія – 912 823; Південна Африка – 572 865.

Париж внесли до червоної зони через COVID-19

Влада Франції оголосила Париж червоною зоною через коронавірус. Окрім столиці, високий рівень захворюваності фіксують також у районі Буш-дю-Рон у префектурі Марселя, на узбережжі Середземного моря. Тож цей район теж "почервонів". Відтак, і в Парижі, і в Буш-дю-Рон місцева влада тепер має повноваження обмежувати кількість людей у громадських місцях, будівлях та транспортних засобах, пише CNA. Обмеження можуть стосуватися й авіаподорожей, а також – закладів, де існує високий ризик зараження COVID-19. Їх можуть закрити.

Дослідження. розробки та вакцини, пов'язані з COVID-19

Як зріст людини впливає на ризик зараження COVID-19

Міжнародна група фахівців з обробки та аналізу даних провела опитування 2000 пацієнтів з COVID-19 з США і Великобританії з метою вивчення факторів, що впливають на ризик зараження. Результати показали, що у високих людей ризик зараження вдвічі вище ніж у тих, хто має нижчий зріст. На думку вчених, ці дані доводять повітряну передачу вірусу, адже якби вірус передавався через краплі, що виділяються при кашлі або чханні, то вони б швидко падали на підлогу, і не було б ніякого взаємозв'язку між ризиком зараження і зростом. Аерозольні частинки можуть легко переноситися повітряними потоками і накопичуватися в погано вентильованих приміщеннях.

Що таке "тренований" імунітет та нові дані про повторне зараження COVID-19

Люди з тренованим імунітетом менш схильні до інфекції, хворіють у легкій формі й одужують швидше. Макрофаги, моноцити та природні кілери ефективно нейтралізують віруси та бактерії, з якими вони вже зустрічалися раніше, і навіть можуть захищати від інших, абсолютно нових для організму патогенів. Так наприклад, щеплення від туберкульозу (БЦЖ) може частково захистити організм від жовтої лихоманки і деяких інших вірусів.

Дані останніх досліджень вказали на те, що після одужання від COVID-19 в крові більшості пацієнтів є специфічні антитіла — навіть у тих, хто перехворів безсимптомно. Як і у випадку багатьох інших вірусних захворювань, їхня концентрація вища у тих, хто перехворів на вірус у важкій формі, але вона зменшується приблизно вдвічі вже за три місяці, а іноді й за кілька тижнів. Оскільки SARS-CoV-2 вперше виявили лише сім місяців тому, вчені поки не поспішають прогнозувати, як довго тримається набутий імунітет і чи можливе повторне зараження в принципі.

Подробиці Що таке "тренований" імунітет та нові дані про повторне зараження COVID-19

ВООЗ склала перелік експериментальних вакцин від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я створила перелік вакцин від коронавірусної інфекції, що перебувають на завершальному етапі випробувань. Їх 9 і серед них немає російської. У ВООЗ сказали, що не мають про неї достатньо інформації. Ба більше, вона не пройшла 3 фази випробувань, а це несе за собою серйозні ризики. Саме під час цієї фази отримують основні докази ефективності, а також збирають інформацію про небажані реакції, які препарат може викликати в окремих груп пацієнтів: осіб з ослабленим імунітетом, людей, що мають супутні захворювання тощо.



Чи готові вакцинуватись українці від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу