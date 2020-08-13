Україна побила антирекорд кількості хворих за добу – зареєстрували 1592 випадки захворювання на COVID-19. Крім того, госпіталізації потребували теж рекордна кількість хворих. У світі захворюваність досі висока, деякі країни переживають вже третю хвилю пандемії. Дослідники розповіли про смертельні наслідки дезінформації. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 13 серпня

Від початку пандемії в Україні виявили 86 140 інфікованих коронавірусом. 46 216 пацієнтів одужали, активних хворих наразі 38 462. На жаль, серед інфікованих зареєстрували 1 992 смерті внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань.

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Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 315 пацієнтів з COVID-19, що є рекордною кількістю від початку пандемії.

За попередню добу в країні провели 36 632 тестування на коронавірус. З них 18 984 методом ПЛР, а решта 17 648 – методом ІФА.

Коронавірус в областях України 13 серпня

Вінницька область – 3086 (+43);

Волинська область – 4471 (+48);

Дніпропетровська область – 1630 (+28);

Донецька область – 1027 (+16);

Житомирська область – 2266 (+51);

Закарпатська область – 6009 (+63);

Запорізька область – 1010 (+39);

Івано-Франківська область – 6177 (+138);

Кіровоградська область – 733 (+5);

м. Київ – 10002 (+133);

Київська область – 4377 (+70);

Львівська область – 11474 (+166);

Луганська область – 170 (+10);

Миколаївська область – 755 (+11);

Одеська область – 4572 (+114);

Полтавська область – 516 (+2);

Рівненська область – 7206 (+92);

Сумська область – 754 (+38);

Тернопільська область – 3489 (+76);

Харківська область – 5378 (+209);

Херсонська область – 286 (+10);

Хмельницька область – 1468 (+55);

Чернівецька область – 7110 (+130);

Черкаська область – 1067 (+18);

Чернігівська область – 1107 (+27).

Статистика летальності від коронавірусу

За минулу добу в Україні померли ще 22 хворих на COVID-19. у 12 областях України Найбільше нових летальних випадків зареєстрували на Львівщині та на Закарпатті – по 4. Летальність внаслідок коронавірусу по країні складає 2,3%.

Кількість жертв COVID-19 по областях

Львівська область – 314 (+4);

Чернівецька область – 232;

Закарпатська область – 230 (+4);

Івано-Франківська область – 163 (+3);

Київ – 149 (+2);

Харківська область – 151 (+1);

Рівненська область – 106;

Волинська область – 96 (+1);

Одеська область – 74 (+1);

Київська область – 72 (+1);

Вінницька область – 65 (+2);

Житомирська область – 49 (+1);

Тернопільська область – 44;

Кіровоградська область – 39;

Черкаська область – 37;

Дніпропетровська область – 37 (+1);

Хмельницька область – 31;

Запорізька область – 23 (+1);

Чернігівська область – 18;

Миколаївська область – 18;

Полтавська область – 15;

Донецька область – 13;

Сумська область – 10;

Херсонська область – 5;

Луганська область – 1.

Коронавірус у Збройних силах України: діагностували 47 випадків COVID-19 за минулу добу. Наразі в Збройних силах України на коронавірус хворіють 354 людини. Всього за час пандемії від хвороби одужали 727 хворих. На ізоляції перебувають 680 людей.

діагностували 47 випадків COVID-19 за минулу добу. Наразі в Збройних силах України на коронавірус хворіють 354 людини. Всього за час пандемії від хвороби одужали 727 хворих. На ізоляції перебувають 680 людей. COVID-19 серед українських медиків: від учора інфікувалися 92 медичних працівників, які залучені у протидію поширення коронавірусу. Загалом COVID-19 виявили у 9 482 медичних працівників, одужали з них понад 7 067 інфікованих. Попри це, відомо про близько 60 летальних випадків серед медиків.

Головні новини про коронавірус в Україні

Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня. Станом на 13 серпня Київ і ще 11 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.

Не готові до послаблень:

місто Київ,

Волинська область,

Житомирська область,

Івано-Франківська область,

Львівська область,

Одеська область,

Рівненська область,

Тернопільська область,

Сумська область,

Харківська область,

Черкаська область,

Чернівецька область.

В Україні регіони з 1 серпня поділили на зони: червону; жовту; помаранчеву; зелену.



Що передбачають 4 карантинні зони / Інфографіка МОЗ

У МОЗ відповіли, чи повинні студенти у гуртожитках перебувати в масках

МОН і МОЗ видали рекомендації щодо організації освітнього процесу в школах та університетах України. Зокрема, студенти, які і школярі, мають носити маски та користуватися антисептиками Також, відповідно до постанови, усім працівникам та студентам, які проживають у гуртожитку, вимірюватимуть температуру.

Студенти та інші особи повинні бути у респіраторі або захисній масці під час перебування у приміщеннях гуртожитку (зокрема, поза кімнатами).

У МОН наголосили, що власник та адміністрація гуртожитку має забезпечити наявність п’ятиденного запасу засобів індивідуального захисту та їх використання працівниками гуртожитку, постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників у санвузлах.

На коронавірус захворів ще один "слуга народу"

На коронавірус захворів Роман Грищук, колишній шоумен і ведучий шоу "Мамахохотала", а нині нардеп від пропрезидентської партії "Слуга народу". Разом із ним інфікувалася і його дружина Анна Гресь.

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Новини про коронавірус у світі 13 серпня

Згідно з даними Worldometer, від початку пандемії у світі зареєстрували 20 836 390 випадків інфікування SARS-CoV-2. Водночас 13 729 221 пацієнт одужав, але 747 874 хворих померли від ускладнень COVID-19 або супутніх захворювань.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 360 488;

Бразилія – 3 170 474;

Індія – 2 399 992;

Росія – 907 758;

Південна Африка – 568 919.

На початку пандемії через дезінформацію про COVID-19 померло понад 800 людей

Близько 5 800 людей госпіталізували через неправдиву інформацію про COVID-19, яку вони отримали із соціальних мереж, них щонайменше 800 людей померли. Багато смертей сталися через те, що люди вживали метанол та інші засоби із вмістом спирту. Жертви помилково вважали, що ці засоби допомагають у боротьбі з COVID-19.

Також люди їли багато часнику, вважаючи, що це вбереже їх від інфікування, а деякі навіть пили коров'ячу сечу. Фахівці заявили, що ці дії мали "потенційно серйозні наслідки для їхнього здоров'я".

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ОПЕК погіршила прогноз щодо падіння попиту на нафту

В організації країн-експортерів нафти зазначають, що попит на нафту знизиться на 9,1 мільйона барелів на добу, що на 0,1 мільйона барелів на добу нижче, ніж у прогнозі за липень.

Окрім того, зниження попиту на нафту до кінця цього року пов’язане зі збереженням обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. Відповідно, ціни на нафту не зростатимуть через побоювання виникнення другої хвилі смертельного захворювання.