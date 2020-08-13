Украина побила антирекорд количества больных за сутки – зарегистрировали 1592 случая заболевания COVID-19. В госпитализации нуждалось также рекордное количество больных. В мире заболеваемость высокая, некоторые страны переживают уже третью волну пандемии. Исследователи рассказали о смертельных последствиях дезинформации. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 13 августа.

Новости о коронавирусе в Украине 13 августа

С начала пандемии в Украине обнаружили 86 140 инфицированных коронавирусом. 46 216 пациентов выздоровели, активных больных сейчас – 38 462. К сожалению, среди инфицированных зарегистрировали 1 992 смерти от осложнений или сопутствующих заболеваний.

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На протяжении прошедших суток в больницы госпитализировали 315 пациентов с COVID-19, что является рекордным количеством с начала пандемии.

За минувшие сутки в стране провели 36 632 тестирования на коронавирус. Из них 18 984 методом ПЦР, а остальные 17 648 – методом ИФА.

Коронавирус в областях Украины 13 августа

Винницкая область – 3086 (+43)

Волынская область – 4471 (+48)

Днепропетровская область – 1630 (+28)

Донецкая область – 1027 (+16)

Житомирская область – 2266 (+51)

Закарпатская область – 6009 (+63)

Запорожская область – 1010 (+39)

Ивано-Франковская область – 6177 (+138)

Кировоградская область – 733 (+5);

г. Киев – 10002 (+133)

Киевская область – 4377 (+70)

Львовская область – 11474 (+166)

Луганская область – 170 (+10);

Николаевская область – 755 (+11);

Одесская область – 4572 (+114)

Полтавская область – 516 (+2)

Ровненская область – 7206 (+92)

Сумская область – 754 (+38)

Тернопольская область – 3489 (+76)

Харьковская область – 5378 (+209)

Херсонская область – 286 (+10);

Хмельницкая область – 1468 (+55)

Черновицкая область – 7110 (+130)

Черкасская область – 1067 (+18)

Черниговская область – 1107 (+27).

Статистика летальности от коронавируса

За прошедшие сутки в Украине умерли еще 22 больных COVID-19, в 12 областях Украины. Больше всего новых летальных случаев зарегистрировали на Львовщине и Закарпатье – по 4. Летальность вследствие коронавируса по стране составляет 2,3%.

Число жертв COVID-19 по областях

Львовская область – 314 (+4)

Черновицкая область – 232

Закарпатская область – 230 (+4)

Ивано-Франковская область – 163 (+3)

Киев – 149 (+2)

Харьковская область – 151 (+1)

Ровненская область – 106;

Волынская область – 96 (+1);

Одесская область – 74 (+1);

Киевская область – 72 (+1);

Винницкая область – 65 (+2)

Житомирская область – 49 (+1);

Тернопольская область – 44;

Кировоградская область – 39;

Черкасская область – 37;

Днепропетровская область – 37 (+1);

Хмельницкая область – 31;

Запорожская область – 23 (+1);

Черниговская область – 18;

Николаевская область – 18;

Полтавская область – 15;

Донецкая область – 13;

Сумская область – 10;

Херсонская область – 5;

Луганская область – 1.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: диагностировали 47 случаев COVID-19 за минувшие сутки. Сейчас в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 354 человека. Всего за время пандемии от болезни выздоровели 727 больных. На изоляции находятся 680 человек.

COVID-19 среди украинских медиков: со вчера заразились 92 медицинских работника, которые привлечены в противодействие распространению коронавируса. В общем COVID-19 обнаружили у 9 482 медицинских работников, выздоровели из них более 7 067 инфицированных. Несмотря на это, известно об около 60 летальных случаях среди медиков.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа. По состоянию на 13 августа Киев и еще 11 областей не могут перейти к ослаблению карантина.

Не готовы к ослаблениям:

город Киев,

Волынская область,

Житомирская область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Одесская область,

Ровненская область,

Тернопольская область,

Сумская область,

Харьковская область,

Черкасская область,

Черновицкая область.

В Украине регионы с 1 августа поделили на зоны: красную; желтую; оранжевую; зеленую.





Что предусматривают 4 карантинные зоны / Инфографика Минздрава

В Минздраве ответили, должны ли студенты в общежитиях находиться в масках

МОН и Минздрав выдали рекомендации относительно организации образовательного процесса в школах и университетах Украины. В частности, студенты, и школьники, должны носить маски и пользоваться антисептиками. Также, согласно постановлению, всем работникам и студентам, проживающим в общежитии, будут измерять температуру.

Студенты и другие лица должны быть в респираторе или защитной маске во время пребывания в помещениях общежития (в частности, вне комнат).

В МОН отметили, что владелец и администрация общежития должны обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и их использование работниками общежития, постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах.

Коронавирусом заболел еще один "слуга народа"

Коронавирусом заболел Роман Грищук, бывший шоумен и ведущий шоу "Мамахохотала", а сейчас нардеп от пропрезидентской партии "Слуга народа". Вместе с ним заразилась и его жена Анна Гресь.

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Новости о коронавирусе в мире 13 августа

Согласно данным Worldometer, с начала пандемии в мире зарегистрировали 20 836 390 случаев инфицирования SARS-CoV-2. В то же время 13 729 221 пациент выздоровел, но 747 874 больных умерли от осложнений COVID-19 или сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 5 360 488;

Бразилия – 3 170 474;

Индия – 2 399 992;

Россия – 907 758;

Южная Африка – 568 919.

В начале пандемии из-за дезинформации о COVID-19 умерли более 800 человек

Около 5 800 человек были госпитализированы из-за ложной информации о COVID-19, которую они получили из социальных сетей, из них не менее 800 человек умерли. Много смертей произошли из-за того, что люди употребляли метанол и другие средства с содержанием спирта. Жертвы ошибочно считали, что эти средства помогают в борьбе с COVID-19.

Также люди ели много чеснока, считая, что это убережет их от инфицирования, а некоторые даже пили коровью мочу. Специалисты заявили, что эти действия имели "потенциально серьезные последствия для их здоровья".

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ОПЕК ухудшила прогноз относительно падения спроса на нефть

В организации стран-экспортеров нефти отмечают, что спрос на нефть снизится на 9,1 миллиона баррелей в сутки, что на 0,1 миллиона баррелей в сутки ниже, чем в прогнозе за июль.

Кроме того, снижение спроса на нефть до конца этого года связано с сохранением ограничений в связи с пандемией коронавируса. Соответственно, цены на нефть не будут расти из-за опасений возникновения второй волны смертельного заболевания.